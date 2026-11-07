Đồng Nai sẵn sàng đăng cai môn đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đây là môn thi đấu đầu tiên do Đồng Nai đăng cai tổ chức tại kỳ đại hội này, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần và chuyên môn đều đã hoàn tất.

Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (cơ sở 2) - nơi diễn ra thi đấu môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: BTC

Hoàn tất hạ tầng, đẩy mạnh truyền thông

Thành phố Đồng Nai đã hoàn tất các hạng mục chuẩn bị, sẵn sàng cho môn đăng cai đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức bước vào tranh tài.

Sàn đài được Ban tổ chức lắp đặt mới phục vụ cho giải đấu. Ảnh: Huy Anh

Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 2) - nơi diễn ra toàn bộ các trận tranh tài môn kickboxing đã hoàn thành lắp đặt sàn đài mới đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và âm thanh phục vụ điều hành trận đấu. Khu vực khởi động của vận động viên, phòng cân đo y tế, phòng họp chuyên môn của tổ trọng tài và giám sát cũng được bố trí khoa học, bảo đảm đúng quy chuẩn của Ban tổ chức đại hội. Khu vực tác nghiệp báo chí được trang bị đường truyền internet tốc độ cao, hỗ trợ tối đa cho phóng viên đưa tin. Kế hoạch an ninh trật tự, y tế thường trực và phương án lưu trú cho các đoàn về tham dự đều được kiểm tra chặt chẽ.

Panô, băng rôn tuyên truyền về đại hội được trang trí trước Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (cơ sở 2). Ảnh: BTC

Cùng với đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá cho môn kickboxing nói riêng và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X nói chung được địa phương đặc biệt chú trọng. Hệ thống panô, áp phích, băng rôn cổ động trực quan mang nhận diện chính thức của đại hội đã được trang hoàng nổi bật dọc các trục đường chính dẫn về nhà thi đấu và khu vực trung tâm thi đấu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Đồng Nai là một trong những địa phương đồng hành tổ chức cùng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Tháp, nhận trách nhiệm đăng cai 4 môn thi đấu gồm: Kickboxing, điền kinh (nội dung việt dã leo núi), wushu và đua thuyền (sailing).

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ môn kickboxing đã hoàn tất, sẵn sàng cho các đội bước vào tranh tài. Bên cạnh địa điểm thi đấu môn kickboxing, địa phương đã hoàn tất hạ tầng, đẩy mạnh truyền thông.

Sẵn sàng bước vào tranh tài đỉnh cao

Kickboxing là môn mở màn cho chuỗi các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được thành phố Đồng Nai đăng cai tổ chức. Sự kiện quy tụ 260 võ sĩ hàng đầu đến từ 28 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, hứa hẹn tạo nên những màn so găng kịch tính, hấp dẫn ngay từ các lượt trận vòng loại đầu tiên.

Các vận động viên kickboxing thành phố Đồng Nai tập luyện tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 2). Ảnh: Huy Anh

Theo huấn luyện viên Điểu Văn Sang, Đội tuyển kickboxing thành phố Đồng Nai tham dự kỳ đại hội này với 22 thành viên (1 trưởng đoàn, 3 huấn luyện viên, 18 vận động viên). Hướng tới giải đấu trên sân nhà, toàn đội đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: tập huấn tại Vũng Tàu, Cần Thơ, cọ xát, trau dồi bản lĩnh khi tham dự giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia trước khi di chuyển tới phường Bình Phước - nơi diễn ra thi đấu vào cuối tháng 10.

Ban huấn luyện chú trọng củng cố thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và điểm rơi phong độ cho các vận động viên. Đến nay, các võ sĩ đã khép lại chu kỳ tập luyện nặng, tinh thần thoải mái và sẵn sàng bước vào tranh chấp thứ hạng.

Các vận động viên Đội tuyển kickboxing thành phố Đồng Nai tích cực tập luyện. Ảnh: Huy Anh

Đội tuyển đặt chỉ tiêu giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng với những gương mặt dạn dày kinh nghiệm như: Hoàng Thị Thùy Giang, Dương Thị Hồng Nhung (nữ), Trần Minh Ty, Lê Thanh Trí, Hoàng Trung Nguyên, Nguyễn Trường Thọ…

Đội tuyển kickboxing thành phố Đồng Nai quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Lần đầu đôn lên hạng cân mới, vận động viên Trần Minh Ty chia sẻ: “Năm nay không tổ chức hạng 45kg và 48kg nên em phải thi đấu hạng 51kg nam lowkick. Để bù đắp bất lợi thể hình, em nỗ lực tăng cân, tăng cường thể lực và chuẩn bị tâm lý thi đấu thoải mái, không ngại va chạm với mục tiêu giành vé vào trận chung kết”.

Vừa bình phục sau chấn thương, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Phương cũng bày tỏ quyết tâm: “Chấn thương đầu gối mới hồi phục phần nào ảnh hưởng đến phong độ, nhưng em sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Đồng Nai, phấn đấu đoạt tấm huy chương đồng hạng 46kg nữ lowkick”.

Việc chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp ngay từ môn thi đấu đầu tiên không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn của Đồng Nai mà còn tạo tiền đề tâm lý thuận lợi, quyết tâm cao cho đoàn vận động viên thể thao thành phố trong mục tiêu chinh phục thứ hạng cao tại đại hội lần này.