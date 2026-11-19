Ngày 19/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa ACV và lãnh đạo TP Đồng Nai.

Theo ACV, sân bay Long Thành dự kiến chính thức mở cửa, đưa vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Kế hoạch khai thác được chia thành 3 giai đoạn, từng bước nâng quy mô hoạt động theo lịch bay mùa Đông và mùa Hè.

Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2026-2027. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027, theo lịch bay mùa Hè 2027. Giai đoạn 3 triển khai từ tháng 10/2027, khi bắt đầu lịch bay mùa Đông 2027.

Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến đưa khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 vào khai thác. Sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày, với tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Các chuyến bay trong giai đoạn này ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.

Để bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra đồng bộ, ACV đề xuất thành phố Đồng Nai phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức giao thông kết nối khu vực ngoại cảng, vận tải hành khách.

Diện mạo nhà ga hành khách sân bay Long Thành mới nhất.

Đồng thời cũng đề nghị địa phương hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý tĩnh không; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch.

Về phía UBND thành phố Đồng Nai, đối với hệ thống giao thông kết nối, hiện địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác.

Trong đó, các dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 thuộc đường Vành đai 3 - TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Với các tuyến đường 25B, 25C, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành vận hành.

Công nhân nghỉ ngơi tại nhà ga sân bay.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc và tổ chức giao thông phục vụ hoạt động của sân bay.

Đây là những hạng mục hạ tầng quan trọng, bảo đảm khả năng tiếp cận sân bay từ các khu vực trong thành phố và kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, hoạt động vận tải và khai thác hàng không.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh, dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn quyết định, với mục tiêu đưa giai đoạn 1 vào khai thác trong tháng 12/2026.

“Thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng mà quan trọng hơn là phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ tất cả điều kiện cần thiết để sân bay có thể vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Nhiều hạng mục đang gấp rút được triển khai thi công.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác, phương án tổ chức khai thác và vận hành. Trong đó, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa ACV với chính quyền thành phố, các lực lượng chức năng và địa phương trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, các bên phải xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý khi phát sinh sự cố, bảo đảm phản ứng kịp thời, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng.

Đối với hạ tầng giao thông kết nối, ông Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với ACV và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông phục vụ sân bay Long Thành. Trong đó, tập trung vào các tuyến đường 25B, 25C, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường kết nối trực tiếp.