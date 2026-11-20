Toàn cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 20/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết ngành chức năng Đồng Nai tiến hành quan trắc môi trường khu vực phụ cận sân bay Long Thành. Kết quả, tại cả 5 vị trí quan trắc chất lượng không khí đều đạt chuẩn.

Theo kết quả quan trắc của ngành chức năng Đồng Nai, bụi tại khu vực thi công sân bay Long Thành cơ bản được kiểm soát, chỉ phát sinh cục bộ tại khu vực còn thi công.

Bụi tổng lơ lửng (TSP) trong khu vực đang thi công có thời điểm (một số ngày) vượt quy chuẩn trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 16 giờ.

Thành phố Đồng Nai đề nghị quá trình xây dựng, vận hành sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tăng cường giám sát nhà thầu nhằm kiểm soát bụi; thu gom, xử lý toàn bộ chất thải phát sinh khi thi công, vận hành; hoàn thành thủ tục giấy phép môi trường trước khi đưa dự án vào khai thác; phối hợp rà soát khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng an toàn bay.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, để đảm bảo môi trường khu vực thi công dự án, Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố kiểm tra thực hiện đánh giá tác động môi trường các dự án: đường Vành đai 4-thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp, mở rộng đường 769, đường 773 và xây dựng đường 770B.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và Khu kinh tế thành phố kiểm soát bụi, khí thải tại các khu công nghiệp Xuân Quế-Sông Nhạn, Bàu Cạn-Tân Hiệp.

Chính quyền 7 xã, phường xung quanh sân bay Long Thành xử lý điểm tình trạng tập kết rác, đốt rác, đốt thực bì, rà soát khu vực thu hút chim, cơ sở nuôi chim yến./.