Nút giao Dầu Giây - điểm khởi đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 390ha. Đến nay, các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư gần 373ha, đạt hơn 95% tổng diện tích cần thu hồi. Phần diện tích còn lại chủ yếu thuộc đoạn tuyến đi qua địa bàn các xã Phú Hòa và Phú Lâm.

Đối với diện tích chưa bàn giao, các địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn vốn bổ sung phục vụ công tác giải phóng mặt bằng chưa được bố trí đầy đủ nên chưa có kinh phí chi trả cho các hộ dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiến nghị liên danh nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc sớm bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, đại diện các phường, xã có tuyến cao tốc đi qua cũng nêu những kiến nghị liên quan đến quy hoạch, đầu tư các tuyến đường gom dân sinh và hệ thống thoát nước. Đây là những hạng mục cần được rà soát, bổ sung nhằm bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân cư dọc tuyến. Về phía nhà đầu tư, liên danh thực hiện dự án kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu phục vụ thi công và bố trí bãi đổ thải, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên,Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan .Ảnh: CTV

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị liên danh nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc khẩn trương bố trí đầy đủ nguồn vốn, chuyển kinh phí cho các địa phương để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Đối với các địa phương có dự án đi qua, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ nhu cầu đầu tư đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng liên quan. Trên cơ sở đó, tổng hợp, gửi Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố xem xét, đề nghị bổ sung đầu tư những hạng mục thực sự cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, dự án đang trong quá trình triển khai thi công, do đó việc rà soát phải được thực hiện khẩn trương, toàn diện để kịp thời bổ sung các hạng mục còn thiếu, bảo đảm tính đồng bộ của công trình, tránh phát sinh bất cập và phải điều chỉnh, bổ sung sau khi dự án hoàn thành thi công.