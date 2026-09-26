Đồng Nai: Ra mắt mô hình kết nối bình yên tại khu công nghiệp

Mô hình “Kết nối bình yên Khu công nghiệp” được xây dựng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đồn Công an KCN Nhơn Trạch với Ban Quản lý các KCN, các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại khu vực trọng điểm phát triển kinh tế. Mô hình vận hành trên nguyên tắc kết nối thường xuyên, trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp xử lý kịp thời và phát huy tối đa trách nhiệm của từng chủ thể.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình.

Trọng tâm của mô hình là thiết lập các kênh thông tin kết nối nhanh chóng, đa chiều giữa lực lượng Công an với Ban Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, cán bộ nhân sự và người lao động. Thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, xử lý các nguồn tin phản ánh về tình hình ANTT, mâu thuẫn lao động, nguy cơ mất an toàn lao động cũng như các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, đây cũng là kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan, thiết thực đến đông đảo công nhân, người lao động. Thông qua mô hình, lực lượng Công an chủ động thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, “tín dụng đen”, tệ nạn xã hội...; hướng dẫn các kỹ năng về PCCC, CNCH và chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tá Nguyễn Vương Khang, Phó Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch nhấn mạnh, mô hình “Kết nối bình yên Khu công nghiệp” sẽ là cầu nối vững chắc, gắn kết mối quan hệ giữa “Công an - Doanh nghiệp - Công đoàn - Người lao động”. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các doanh nghiệp; quyết tâm giữ vững môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Ngay tại buổi lễ, đại diện Đồn Công an KCN Nhơn Trạch và các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình, thể hiện quyết tâm chung tay giữ gìn ANTT, xây dựng địa bàn an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.