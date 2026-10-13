Đồng Nai: Ra mắt mô hình chung cư an ninh, an toàn đầu tiên

Ngày 13/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sơn Thống Nhất tổ chức ra mắt mô hình "Chung cư an ninh, an toàn không vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh" tại Chung cư Topaz Twins, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Ra mắt mô hình "Chung cư an ninh, an toàn không vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh" tại Đồng Nai.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đây là mô hình đầu tiên được triển khai tại khu vực trung tâm TP Đồng Nai, hướng đến kết hợp công tác quản lý xuất nhập cảnh với bảo đảm an ninh, trật tự tại khu chung cư.

Mô hình được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng và đơn vị quản lý vận hành, đồng thời tạo cơ sở để nghiên cứu nhân rộng tại các chung cư khác trên địa bàn.

Topaz Twins là một trong những chung cư có đông người nước ngoài cư trú tại khu vực đô thị trung tâm TP Đồng Nai. Đặc thù này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, hướng dẫn chấp hành pháp luật về xuất nhập cảnh, đồng thời chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong khu dân cư.

Các chung cư hiện nay nâng cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Ông Nguyễn Đức Hải - Trưởng Ban Quản lý chung cư Topaz Twins cho hay, hiện chung cư Topaz Twins có khoảng 300 người nước ngoài đang thuê và sinh sống. Vì vậy, thông qua việc triển khai mô hình 'Chung cư an ninh, an toàn không vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh', Ban Quản lý sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và đơn vị bảo vệ trong việc chủ động kiểm soát tình hình.

Đồng thời hướng dẫn cư dân chấp hành đúng quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh hoặc có yếu tố là người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn cho toàn thể cư dân.

Nhiều chung cư ở Đồng Nai có số lượng người nước ngoài sinh sống đông.

Để triển khai hiệu quả, tổ tự quản được thành lập với sự tham gia của đại diện ban quản lý và lực lượng bảo vệ chung cư. Các thành viên có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, kịp thời thông tin những vụ việc phát sinh đến cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hướng dẫn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập cảnh, đồng thời phối hợp tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội cho các thành viên.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trấn Biên, khu vực đô thị trung tâm TP Đồng Nai hiện có khoảng 30 chung cư, trong đó có các khu nhà ở như Topaz Twins, Pegasus, Amber Court, Thanh Bình, Thanh Bình Plaza, A6-A7 và Quang Vinh… Một số chung cư có người nước ngoài sinh sống, làm việc, đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp trong quản lý cư trú và bảo đảm an ninh, trật tự.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình đầu tiên.

Đây là mô hình đầu tiên được Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an thành phố Đồng Nai) triển khai thí điểm, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các khu dân cư, chung cư tại các xã, phường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.