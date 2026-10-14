Đồng Nai quyết tâm kiến tạo mô hình đô thị đại học

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định dứt khoát Đồng Nai phải hình thành bằng được đô thị đại học. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đề xuất này được đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ủng hộ địa phương thu hút các trường đại học sớm chung tay hiện thực hóa, khi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Nai ngày 14/10.

Nội dung buổi làm việc tập trung bàn về vấn đề đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cho biết, Đảng bộ, chính quyền quan tâm đặt sự nghiệp trồng người lên hàng đầu, tích cực xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

Chủ động thực thi các chính sách thúc đẩy ngành giáo dục và đào tạo phát triển đồng hành cùng tầm vóc mới của thành phố. Tập trung hóa giải áp lực lớn về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Theo lãnh đạo Thành ủy, quy mô sĩ số, trường lớp các cấp học, bậc học ở địa phương rất lớn. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nghề và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế cao gắn với chiến lược chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc tại Thành ủy Đồng Nai. (Ảnh: Thiên Vương)

Trước yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra, lãnh đạo thành phố năng động đổi mới tư duy, cách làm nâng tầm quản trị lĩnh vực giáo dục-đào tạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo nhân lực phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045; đào tạo nhân lực phục vụ xây dựng, vận hành các dự án trọng điểm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, có hơn 16 nghìn sinh viên, học viên nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ tham gia học tập và một số trường đại học, cao đẳng đã chủ động mở các ngành về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu…

Cho rằng hệ sinh thái đô thị sân bay mà thành phố đang từng bước kiến thiết bám sát tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, dứt khoát Đồng Nai phải hình thành bằng được đô thị đại học, đặt trong kịch bản đã được thành phố tính toán tầm nhìn dài hạn. Đây là công việc vô cùng cấp thiết, nhằm cung ứng nguồn nhân lực đóng góp bàn tay, khối óc, đảm đương gánh vác sứ mệnh hiện thực hóa khát vọng lớn đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, yêu cầu mới với ngành giáo dục-đào tạo Đồng Nai là phải tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chiến lược tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo xuyên suốt, ngang tầm nhiệm vụ.

Ưu tiên mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm công bằng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các phường, xã trung tâm với khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đồng bộ, bền vững.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị thành phố Đồng Nai làm tốt hơn công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động, mở ra cơ hội hấp dẫn giải quyết việc làm cho người học ngay tại địa bàn phát triển công nghiệp hàng đầu cả nước.

Với kiến nghị hỗ trợ xây dựng khu đô thị đại học của thành phố Đồng Nai, Bộ trưởng đề nghị địa phương khẩn trương quy hoạch, thu hút các trường đại học cùng tham gia để sớm trở thành hiện thực.

Thành phố Đồng Nai hiện có 924 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 5 trường đại học, 4 phân hiệu trường đại học và 42 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở đang đào tạo hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên trong năm học này.

Địa phương đang nỗ lực đi trước một bước chuẩn bị từ sớm, từ xa nguồn nhân lực, hình thành thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng và năng lực thích ứng với sự phát triển bứt phá của thành phố trong tương lai.

Cùng ngày, thành phố đã tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu, dự kiến đưa vào vận hành từ năm học 2028-2029 để làm cơ sở chuẩn hóa, nhân rộng.