Đồng Nai quyết tâm cao nhất để phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11%

Buổi chào cờ được tổ chức trang trọng trước Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều hành nghi thức chào cờ. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, công chức của Thành ủy.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương các cơ quan, sở, ngành có thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng năm 2026.

Các đại biểu dự lễ chào cờ hát Quốc ca. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, thành phố Đồng Nai đã đạt được những kết quả tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng 9 tháng đạt 10,01%, vươn lên mức 2 con số; thu ngân sách đạt gần 80.000 tỷ đồng, bằng khoảng 79% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 70,3%; xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 2,4 tỷ USD. Những kết quả trên cho thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã cùng thực hiện khối lượng công việc rất lớn, giải quyết hiệu quả nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

Nghi thức chào cờ đầu tuần diễn ra trang trọng trước Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy biểu dương HĐND thành phố đã chủ động quyết nghị các cơ chế, chính sách quan trọng, tăng cường giám sát, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Bí thư Thành ủy đặc biệt biểu dương Sở Tài chính đã chủ động tham mưu cân đối nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn về tài chính, ngân sách, góp phần khơi thông nguồn lực và tham mưu các giải pháp dẫn dắt tăng trưởng của thành phố.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy biểu dương Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2026-2031).

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại buổi lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Công Nghĩa

Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế, hải quan và các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu, đóng góp nguồn lực to lớn cho sự phát triển của thành phố Đồng Nai, đồng thời trân trọng hoan nghênh những cán bộ, công chức đã vượt qua khó khăn sau sắp xếp bộ máy, tận tâm giải quyết công việc cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2026 phải tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, quyết tâm đạt tăng trưởng từ 11% trở lên và thu ngân sách trên 150 ngàn tỷ đồng. Cả hệ thống phải hành động khẩn trương, phối hợp đồng bộ, tháo gỡ đến cùng những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển. Tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu. Đoàn kết phải trên cơ sở nguyên tắc, trách nhiệm và mục tiêu chung; thẳng thắn trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh dự lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Công Nghĩa

Truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) là: "Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn"; đồng thời xác định rõ, đối với cán bộ, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; cán bộ được giao nhiệm vụ mà không thực hiện, né tránh, đùn đẩy là biểu hiện của suy thoái. Từ tinh thần trên, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu thành phố Đồng Nai phải thể hiện trong từng quyết định, từng công việc: nắm chắc căn cứ, đúng thẩm quyền, kiểm soát rủi ro và xử lý kịp thời; có vướng mắc phải chủ động đề xuất giải pháp. Người đứng đầu không được để xảy ra tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, không để sự chậm trễ của bộ máy làm mất cơ hội phát triển.

Để cụ thể hóa tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) trong công việc của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đề nghị, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra lĩnh vực, địa bàn được phân công; chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định; việc vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm phương án giải quyết thật cụ thể, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, không để chậm trễ vì thiếu kiểm tra, phối hợp.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại buổi lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Vũ Hồng Văn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, học tập và từ đó thực hiện thật tốt và hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: “Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa”.

Bí thư Thành ủy một lần nữa nhấn mạnh tinh thần “Đoàn kết trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để cùng thực hiện công việc hằng ngày với phương châm tận tâm hơn, trách nhiệm hơn, hành động quyết liệt hơn. Mỗi việc hoàn thành đúng hẹn, mỗi khó khăn được giải quyết, mỗi lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm sẽ bồi đắp thêm niềm tin và tạo thêm sức mạnh cho thành phố.

Khởi đầu tuần mới với khí thế và quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo đà vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Buổi lễ chào cờ đầu tuần khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức thành phố bước vào tuần làm việc mới hiệu quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Công Nghĩa

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai dự buổi lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Công Nghĩa

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Ảnh: Công Nghĩa