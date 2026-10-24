Đồng Nai quyết liệt xử lý vi phạm tại Dự án Đồng Nai Waterfront, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

Dự án Đồng Nai Waterfront do Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai làm chủ đầu tư. Ảnh minh họa

Làm rõ 3 tồn tại, vi phạm tại dự án

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại 5 dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long và các công ty thành viên làm chủ đầu tư tại 3 địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Trong đó, Dự án Đồng Nai Waterfront do Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai làm chủ đầu tư tại phường Long Hưng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra 3 tồn tại, vi phạm tại dự án. Cụ thể, năm 2025, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng gần 10,4 ngàn m² đất khu ở nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 6-2026), chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Ngày 23-9-2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3451, yêu cầu UBND các địa phương rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; xác định rõ thời điểm, chủ thể, tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục theo quy định.

Thông báo của Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long chấm dứt hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả và các địa phương phải báo cáo kết quả trước ngày 31-12-2026.

Rà soát hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính

Ngày 9-10-2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10372, yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, ngày 19-10-2026, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Công văn số 11488, giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ nội dung, thời điểm, tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đề xuất biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì rà soát hồ sơ pháp lý, tiến độ thực hiện dự án và việc chấp hành chủ trương đầu tư. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xác định khoản tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp, bảo đảm thu đúng, thu đủ; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm được Thanh tra Chính phủ nêu tại Kết luận thanh tra đã ban hành.