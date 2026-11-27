Hài cốt liệt sĩ được đặt tại khu vực thờ tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NS)

Bằng tình đồng đội và lòng tri ân sâu sắc, những chiến sĩ Đội K72, Đội K76 (Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) bền bỉ tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn đưa các anh trở về với quê hương.

Các chiến sĩ Đội K76 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NS)

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, từ ngày 4/9 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 117 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie và Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Trong đó tại tỉnh Kratie quy tập được 104 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Kampong Thom quy tập 10 hài cốt liệt sĩ.

Trong nước, lực lượng chức năng cũng tổ chức tìm kiếm, quy tập 115 hài cốt liệt sĩ tại các xã phường: Lộc Ninh, Tân Khai, Tân Lợi…

Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: NS)

Theo Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai đã hoàn tất việc đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ quy tập cả ở trong nước và Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các phần việc chuẩn bị để tổ chức lễ an táng.

Nhân dân đón hài cốt liệt sĩ trở về nước. (Ảnh: NS)

Đông đảo nhân dân đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: NS)

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân đứng thành hàng dài, trên tay là những lá cờ đỏ sao vàng, bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các lực lượng đón hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: NS)

Sự hy sinh của các anh mãi là bản anh hùng ca bất tử, nhắc thế hệ hôm nay về giá trị thiêng liêng của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả cách mạng mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác quy tập và đón hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước: