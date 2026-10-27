Đồng Nai quy tập 220 hài cốt Anh hùng liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Từ đầu năm đến ngày 21/10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 220 hài cốt Anh hùng liệt sĩ, trong đó riêng tại Campuchia lực lượng chức năng đã quy tập được 120 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật có giá trị phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, các đơn vị tìm thấy dây lưng, bình tông khắc chữ và số “Dươn Viet 12-72B + S” cùng cuốn album có hình một thiếu nữ. Tại xã Minh Đức, hài cốt liệt sĩ được quy tập cùng cây viết mang tên “Văn Chín”.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm tại xã Đa, huyện Mimốt, tỉnh T'bong Khơmum (Campuchia), Đội K72 phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng lá đơn viết tay xin vào Đảng mang tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, quê Tân Nho, Nghi Lộc, Nghệ An.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập tại một mộ tập thể của các Anh hùng liệt sĩ.

Song song với công tác tìm kiếm, TP Đồng Nai đang đẩy mạnh lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy 7.406 mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm 4.584 mộ đủ điều kiện và 2.822 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Địa phương cũng thu thập 2.705/2.952 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 91,63%.

Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập còn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ, nơi an táng thiếu đồng bộ; địa hình thay đổi do đô thị hóa, trong khi nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Ông đề nghị tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin, nhất là tại các địa bàn từng diễn ra chiến đấu, đóng quân và an táng liệt sĩ.

Các cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai tặng giấy khen.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai tập trung tìm kiếm tại các căn cứ cách mạng, địa bàn trọng điểm và khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ; đồng thời rà soát, chuẩn hóa thông tin, xác định khu vực ưu tiên để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải lưu ý cần nâng cao chất lượng nguồn thông tin, coi đây là khâu đột phá quyết định hiệu quả chiến dịch. Các đơn vị phải rà soát, phân loại, xác minh các nguồn tin; khai thác hồ sơ lưu trữ, lịch sử đơn vị, trận đánh, bản đồ tác chiến, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân sinh sống lâu năm tại địa bàn.