Đồng Nai quảng bá văn hóa ra thế giới, gắn kết du lịch và thu hút đầu tư

Kế hoạch được thực hiện theo Quyết định số 1306/QĐ-TTg, ngày 17-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn với các chủ trương của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy về phát triển văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di sản và văn học nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Hoạt động ngoại giao văn hóa sẽ được kết hợp với xúc tiến thương mại, du lịch và thu hút đầu tư có chọn lọc, góp phần nâng cao vị thế, sức lan tỏa của hình ảnh Đồng Nai trên trường quốc tế.

Thành phố phấn đấu mỗi năm tăng khoảng 15% số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó ít nhất 5% là tác phẩm có giá trị, sức lan tỏa về tư tưởng, nghệ thuật. Đồng Nai ưu tiên phát triển từ 3-5 sản phẩm du lịch, dịch vụ văn hóa đặc trưng để xây dựng thương hiệu du lịch thành phố; tổ chức 10-20 giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế mỗi năm. Đồng thời phát triển sản phẩm văn hóa số gắn với di sản, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa.

Để thực hiện các mục tiêu, thành phố chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường trong quảng bá văn hóa. Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu số về văn hóa Đồng Nai, phát triển nội dung đa ngôn ngữ và nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng số.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng Nai phấn đấu phát triển từ 5-10 sản phẩm du lịch, dịch vụ văn hóa đặc trưng; tổ chức 15-30 giải thể thao quốc gia, quốc tế mỗi năm; đồng thời hoàn thiện, đưa vào vận hành Bảo tàng số thành phố, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương đến công chúng trong nước và quốc tế.