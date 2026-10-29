Đồng Nai quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đồng chí lãnh đạo của thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Thành ủy. Ảnh: Phương Hằng

Các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ hội trường Thành ủy kết nối trực tuyến đến điểm cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt, triển khai các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15-10-2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; cán bộ và công tác cán bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy quán triệt Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy quán triệt Kết luận số 103-KL/TW ngày 13-10-2026 về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 105-KL/TW của Ban Thường vụ Thành ủy; quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; quán triệt Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10-2026 về kinh tế - xã hội năm 2026-2027 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Kết luận số 106-KL/TW.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị.