Đồng Nai quản lý toàn bộ Vườn quốc gia Cát Tiên

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg (ngày 27/10/2026) về việc chuyển giao Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND TP. Đồng Nai quản lý.

UBND TP. Đồng Nai chính thức tiếp nhận nguyên trạng diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên.

Song song đó, Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Như vậy, UBND TP. Đồng Nai đã chính thức tiếp nhận nguyên trạng diện tích VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng để thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên;

Trong đó, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.