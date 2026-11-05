Đồng Nai phối hợp chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Nhiều hạng mục sân bay Long Thành đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc khai thác thương mại dự kiến từ 0 giờ ngày 24/12/2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chuẩn bị tốt nhất để khai thác sân bay

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức làm việc cụ thể với ACV; cùng với đó, mời cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, đơn vị quản lý, điều hành bay, cung cấp dịch vụ tại sân bay tham gia rà soát, thống nhất, xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Với hạ tầng kết nối, Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao. Trên cơ sở đó, xác định các hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác sân bay Long Thành.

Thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với giao thông nội bộ sân bay Long Thành; xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong thời gian đầu khai thác.

Nhiều tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành đã hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sở Xây dựng làm việc với ACV, các đơn vị chức năng xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại; chú trọng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh.

Các đơn vị cần thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay; thống nhất phương án tổ chức hoạt động taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và ứng phó tình huống khẩn cấp; phương án phối hợp cấp cứu y tế, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng, chống dịch và kiểm dịch y tế; điều kiện về cơ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình phối hợp phục vụ thủ tục hải quan đối với hành khách, hành lý, hàng hóa; phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải và quản lý các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng đến an toàn bay.

Trước đó, ngày 29/10, ACV đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai thông báo về thời gian đưa sân bay Long Thành vào khai thác dự kiến từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Những máy bay thương mại chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Giai đoạn đầu khai thác 366 chuyến mỗi tuần

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 hiện đang được triển khai đồng bộ bốn dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Đến nay Dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản hoàn thành hạ tầng. Dự án thành phần 2 gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng đã hoàn thiện các hạng mục chính.

Dự án thành phần 3 gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng đang được hoàn thiện, vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11. Dự án thành phần 4 đang triển khai bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo ACV, đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3, nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Nhiều hạng mục bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết: Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại vào tháng 12/2026. Các cơ quan quản lý chuyên ngành đánh giá, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đối với một số hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, Nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác theo kế hoạch.

Việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại được ACV xây dựng theo nguyên tắc tăng dần quy mô. Trong đó, giai đoạn 1, từ tháng 12/2026 đến 3/2027, nhà ga hành khách sẽ khai thác cánh tây và khu trung tâm. Dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trước mắt, các hãng hàng không trong nước từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước.

Đường băng sân bay Long Thành đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc khai thác. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Giai đoạn 2, từ tháng 4 đến tháng 10/2027, khi Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục mở thêm các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách đạt 50% công suất thiết kế. Cùng thời gian này sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép cho toàn bộ hạ tầng.

Với giai đoạn 3, từ tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông, sân bay sẽ chính thức khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ mạng bay quốc tế và nội địa, gồm các tuyến vận chuyển hàng hóa.

Sân bay cấp 4F quốc tế, "xanh, thông minh"

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Sân bay sở hữu đường băng dài 4.000m, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay chở khách và hàng hóa lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 hay Boeing 747-8.

Sân bay Long Thành là dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía nam, sân bay này còn sở hữu nhiều điểm đặc biệt và hấp dẫn.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành được thiết kế tối ưu hóa việc tận dụng ánh sáng tự nhiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành ứng dụng công nghệ làm thủ tục sinh trắc học (Biometrics-nhận diện khuôn mặt), hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS), cùng tháp điều hành không lưu thông minh.

Về tiêu chuẩn sinh thái sân bay Long Thành được thiết kế tối ưu hóa việc tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện nước và bố trí nhiều hồ cảnh quan, cây xanh bên trong khuôn viên nhà ga.

Về không gian cảnh quan, sân bay Long Thành với các mảng xanh tự nhiên, hồ nước nhân tạo và tiểu cảnh được bố trí đan xen bên trong nhà ga, kết hợp cùng hệ thống trần nhôm phản quang lấy sáng. Sự kết hợp này mang đến một không gian mở, thoáng đãng, giúp hành khách có cảm giác thư giãn, giảm bớt sự căng thẳng trong các chuyến đi dài.

Thiết kế nhà ga Long Thành không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế quy mô lớn mà còn là một tác phẩm kiến trúc biểu tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.