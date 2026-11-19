Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang thi công những hạng mục cuối để khai thác từ ngày 24/12/2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành được ACV xác định khai thác thương mại từ 0 giờ 0 phút ngày 24/12/2026. Theo kế hoạch, việc khai thác được tăng dần quy mô theo ba giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027; giai đoạn 2, từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027 và giai đoạn 3, từ tháng 10/2027.

Theo ACV, trong giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 với sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng từ 20-30 chuyến bay/ngày; tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Ở giai đoạn này sẽ ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.

Để khai thác sân bay Long Thành, lãnh đạo ACV đề nghị thành phố Đồng Nai tổ chức giao thông kết nối ngoại cảng và vận tải hành khách; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và quản lý tĩnh không; phối hợp về y tế, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch.

Đến thời điểm này, các dự án kết nối với sân bay như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đang thi công những hạng mục cuối và hoàn thành trong tháng 12 tới. Trong khi đó, các dự án Đường 25B, 25C sẽ bảo đảm hoàn thành đồng bộ, hoàn thành trước thời điểm khai thác sân bay.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày 24/12 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị liên quan cùng với hoàn thành xây dựng các hạng mục, phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ tất cả điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành vận hành an toàn, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo ACV về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng đưa sân bay Long Thành vào khai thác; phương án tổ chức khai thác và vận hành sân bay. Cùng với đó, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa ACV với ngành chức năng liên quan thành phố Đồng Nai trong quá trình khai thác. Trường hợp phát sinh sự cố có đầu mối tiếp nhận, xử lý ngay, không để bị động.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng phối hợp ACV và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay bảo đảm thông suốt trước khi vận hành sân bay.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ chính thức khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.