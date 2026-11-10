Đồng Nai: Phó Chủ tịch thành phố giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trường Sơn. (Ảnh: HUY ANH)

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026; thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, hiện nay, khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất lớn, do đó đề nghị đồng chí Lê Trường Sơn tiếp nhận ngay công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức Thành ủy làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

*Trước đó, ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với đồng chí Trần Trọng Toàn. Trước đó, đồng chí Toàn có nhiều năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này.