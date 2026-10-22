Đồng Nai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá hơn 41 ha đất tại Long Thành Airport City

Đô thị Sân bay Long Thành hứa hẹn sẽ là Trung tâm dịch vụ hàng không tầm cỡ quốc tế. Ảnh minh họa.

UBND thành phố Đồng Nai đã phê duyệt giá đất làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với bốn lô KH1, KH3, KH5 và KH6 thuộc dự án thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Airport City. Các khu đất nằm tại phường Long Thành, thuộc Dự án thành phần 4 của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo quyết định 32 của UBND Thành phố, tổng diện tích đưa ra đấu giá lần này là 413.760 m2, gồm bốn lô có quy mô khác nhau. Trong đó, lô KH1 rộng 102.859 m2; lô KH3 rộng 235.936 m2; lô KH5 rộng 58.471 m2 và lô KH6 rộng 16.494 m2.

Đây là các khu đất được xác định là đất công trình giao thông để thực hiện công trình thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Airport City thuộc dự án thành phần 4. Việc xác định giá đất nhằm làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án đã được phê duyệt.

Về quy hoạch xây dựng, các khu đất có chiều cao công trình tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40–45% và hệ số sử dụng đất tối đa 7,0, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Theo quyết định phê duyệt, giá đất được xác định bằng phương pháp lấy bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Bảng giá đất năm 2026 áp dụng mức 2,76 triệu đồng/m2; hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường là 1,0 và hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,05.

Sau khi áp dụng các hệ số, đơn giá đất đấu giá được xác định ở mức 1.010.160 đồng/m2, tính theo thời hạn sử dụng đất còn lại 24,4 năm.

Cụ thể, lô KH1 có giá khởi điểm hơn 103,9 tỷ đồng; lô KH3 hơn 238,33 tỷ đồng; lô KH5 hơn 59,06 tỷ đồng và lô KH6 hơn 16,66 tỷ đồng. Lô KH3 có diện tích lớn nhất, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá khởi điểm của cả bốn khu đất.

Cộng giá trị của bốn lô theo quyết định, tổng giá khởi điểm đấu giá vào khoảng 418 tỷ đồng. Đây là mức giá làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, không phải giá trúng đấu giá cuối cùng.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với phương thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê được tính từ ngày UBND thành phố Đồng Nai ban hành quyết định cho thuê đất đến hết ngày 31/12/2050.

Các hạng mục của Sân bay Quốc tế Long Thành đang gấp rút hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Lâm Xuân Minh.

Theo phương án đấu giá được phê duyệt trước đó, thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm định giá là 24,4 năm. Thời điểm định giá được xác định là ngày 25/8/2026, căn cứ quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với bốn lô KH1, KH3, KH5 và KH6.

Quyết định cũng nêu rõ, nếu sau khi giá đất được phê duyệt và nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xác định nhà đầu tư phải nộp bổ sung, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở mức giá khởi điểm đã được phê duyệt, Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với bốn khu đất thuộc dự án Long Thành Airport City theo quy định pháp luật.

Việc đưa các khu đất vào đấu giá là một bước triển khai phương án sử dụng quỹ đất thuộc Dự án thành phần 4 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Các thông số về diện tích, quy hoạch xây dựng, giá khởi điểm và thời hạn thuê đất được xác định trong quyết định là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình đấu giá.

Theo hồ sơ được phê duyệt, ranh giới các khu đất được xác định trên các tờ bản đồ địa chính số 200, 198 và 134 tại phường Long Thành, căn cứ trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai thực hiện ngày 8/7/2026.

Việc đấu giá bốn khu đất được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành Khu đô thị sân bay Long Thành, thông qua việc đưa quỹ đất thuộc dự án Airport City vào giai đoạn triển khai cụ thể. Khi được đấu giá và lựa chọn nhà đầu tư, các khu đất có thêm cơ sở để triển khai theo quy hoạch, từng bước hiện thực hóa không gian đô thị gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, hiệu quả đóng góp vào quá trình hình thành đô thị sân bay sẽ phụ thuộc vào tiến độ đấu giá, năng lực triển khai của nhà đầu tư và việc bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật cùng các chức năng đô thị. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế từ sân bay thành động lực phát triển đô thị và dịch vụ tại Long Thành.