Đồng Nai: Phạt người đăng thông tin chưa kiểm chứng 12,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai phát hiện bà H. sử dụng tài khoản Facebook đăng video kêu gọi mua đất tại khu vực Tam An, Long Thành.

Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai làm việc với bà Đ.T.T.H. Ảnh: CA TPĐN

Trong video, bà H. đưa thông tin một công ty đang chỉ đạo thu gom đất lúa tại một số tờ bản đồ, đồng thời đề nghị người dân có đất tại khu vực này cung cấp thông tin để kết nối mua bán.

Làm việc với công an, bà H. thừa nhận không được bất kỳ cá nhân, tổ chức nào giao nhiệm vụ thu mua đất; không biết chủ các thửa đất được đề cập và cũng không nắm thông tin chính thức về quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay giá đất Nhà nước áp dụng tại một dự án ở Long Thành.

Theo Công an TP Đồng Nai, những nội dung trên do bà H. tự tìm hiểu từ các nhóm trên mạng xã hội và ứng dụng bản đồ quy hoạch, sau đó tự biên soạn, quay video và đăng Facebook nhằm thu hút sự quan tâm, tăng tương tác, phục vụ hoạt động môi giới bất động sản.

Bà H. cũng thừa nhận nếu có người liên hệ gửi thông tin đất cần bán, bà sẽ chuyển cho nhóm môi giới để tìm người mua và hưởng hoa hồng. Việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, tâm lý người dân và thị trường bất động sản tại khu vực.

Ngoài xử phạt 12,5 triệu đồng, Công an phường Tân Triều yêu cầu bà H. gỡ bỏ các thông tin giả mạo, sai sự thật đã đăng tải.