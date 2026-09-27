Đồng Nai: Phát hiện hơn 256 kg thịt gà không có hạn sử dụng

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra số thực phẩm được lưu trữ tại kho đông lạnh của Công ty N.T. Foods. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai, thực hiện Kế hoạch số 199/KH-CATP-SCT ngày 18/7/2026 của Công an – Sở Công Thương TP Đồng Nai về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, lúc 10 giờ 10 phút ngày 9/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất Công ty N.T. Foods, do ông N.V.T làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong kho đông lạnh của công ty đang chứa 256,08 kg thịt gà phi lê. Số thịt này được đựng trong các bịch nylon, gắn nhãn hiệu của Công ty G.A nhưng không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng.

Đội Quản lý thị trường số 1 xác định số thịt gà phi lê trên vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.

Với hành vi vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty N.T. Foods, với số tiền hơn 49 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc tiêu hủy toàn bộ 256,08 kg thịt gà phi lê vi phạm theo quy định pháp luật./.