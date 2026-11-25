Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của Ng.H.Th. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol, thường được gọi là chất tạo nạc.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số heo còn sống, với tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, giá trị trên thị trường ước tính hơn 15 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ng.H.Th. (sinh năm 1954), chủ cơ sở chăn nuôi và D.Th.H. (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Tân An, khai nhận đã bàn bạc, mua chất Salbutamol để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn nhằm tăng trọng trong thời gian ngắn rồi xuất bán kiếm lời. Tuy nhiên, số heo chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Không chỉ phát hiện vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai còn phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Trong đó, 5 vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, một vụ đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Đáng chú ý, ngày 15/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra Trại chăn nuôi heo X.T.3, quy mô khoảng 10.000 con/lứa, do Công ty TNHH Đầu tư L.A. làm chủ tại xã Xuân Hòa. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở xả nước thải chăn nuôi không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra suối Xoài thông qua hệ thống thoát nước mưa. Cơ sở này bị xử phạt hành chính 80 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 19/9/2026, tại Trại chăn nuôi heo L.N.4, quy mô khoảng 12.000 con/lứa, thuộc Công ty TNHH A.Ph.Kh.B.Ph. ở xã Lộc Thành, lực lượng chức năng phát hiện hành vi xả nước thải chăn nuôi vượt quy chuẩn kỹ thuật ra khu vực đất trồng cây. Cơ sở bị xử phạt 240 triệu đồng.

Gần đây, ngày 19/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra một trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH Chăn nuôi L.Th. tại xã Lộc Thạnh, quy mô thiết kế khoảng 25.000 con/lứa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nước thải có dấu hiệu ô nhiễm chảy trực tiếp ra môi trường qua hệ thống thoát nước mưa. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, thu thập hồ sơ, tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường sinh thái.