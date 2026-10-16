Đồng Nai: Phát hiện gần 15 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm đông lạnh trên xe tải trong quá trình phối hợp kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, ngày 24/9/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 thuộc Chi cục QLTT TP Đồng Nai phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 14 kiểm tra xe ô tô tải đông lạnh biển kiểm soát 89H-XXX.XX do ông N.V.N. điều khiển, qua đó phát hiện gần 15 tấn thực phẩm đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 14.895 kg thực phẩm đông lạnh, gồm chân xương bò đông lạnh và nầm heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông N.V.N. vừa là người điều khiển phương tiện, vừa là chủ số hàng hóa nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ lô hàng.

Gần 15 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm chân xương bò và nầm heo, được phát hiện trên xe tải khi kiểm tra. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, UBND TP Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm với số tiền 97,5 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Đội QLTT số 9 triển khai chỉ đạo của Chi cục QLTT TP Đồng Nai về thực hiện Kế hoạch số 199/KH-CATP-SCT ngày 18/7/2026 của Công an – Sở Công Thương TP Đồng Nai, nhằm phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, Đội QLTT số 9 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.