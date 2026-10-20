Đồng Nai phát hiện đường dây lừa đảo tiền điện tử

Trước đó, vào 1 giờ 30 phút ngày 24/6, qua kiểm tra các cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên (TP Đồng Nai), lực lượng công an phát hiện 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài.

Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung.

Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên "Co Co", Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng.

Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (số người này đã được "Co Co" đưa đi nơi khác), sau đó Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài trên.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm, vật dụng sinh hoạt để phục vụ việc lưu trú của người nước ngoài.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thùy Linh còn đứng tên thuê căn hộ B1801 cho Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này có 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Đến ngày 23/6, Zhao Hong xuất cảnh, còn các đối tượng vẫn tiếp tục lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (đang nuôi con nhỏ) về tội "Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Linh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả; Thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Tiếp đó, ngày 3/7, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc, gồm Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 24/6, Công an phường Trấn Biên kiểm tra, phát hiện các bị can này đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5, thu giữ 13,9 triệu đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai cũng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Li Kun. Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo quy định của Bộ luật Hình sự.