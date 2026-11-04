Đồng Nai: Phát hiện 2 công nhân cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng

Ngày 27/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận 2 nguồn tin liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra tại doanh nghiệp trên. Qua xác minh, lực lượng công an xác định N.C.H (39 tuổi) và K.D.T (37 tuổi), đều là công nhân của công ty, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với đồng nghiệp để cho vay tiền không cần tài sản thế chấp, không lập giấy vay nợ nhưng áp dụng mức lãi suất cao.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, N.C.H đã cho 12 công nhân vay tổng cộng 301 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Số tiền lãi đối tượng đã thu là 63,9 triệu đồng, trong đó tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 53,25 triệu đồng.

Hai đối tượng N.C.H và K.D.T tại Đồn Công an KCN Biên Hòa. Ảnh: CA cung cấp

Đối với K.D.T, từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng đã cho 8 công nhân vay tổng cộng 112 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng, thu 51,75 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 46 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền hai đối tượng đã cho vay là 413 triệu đồng, số tiền lãi đã thu 115,65 triệu đồng. Qua xác minh ban đầu, số tiền thu lợi bất chính được xác định là 99,25 triệu đồng.

Hoạt động cho vay lãi nặng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của công nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo công nhân, người lao động nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay lãi suất cao, thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp. Người lao động cần tìm hiểu kỹ các điều kiện giao dịch, không vay tiền từ những nguồn không rõ ràng. Khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.