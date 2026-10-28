Đồng Nai phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới vào ngày 11-11
Sáng 28-10, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai Hà Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm thống nhất công tác phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.
Theo kế hoạch, lễ phát động dự kiến diễn ra sáng 11-11 tại Công viên Biên Hùng, phường Trấn Biên, với khoảng 500 đại biểu tham dự. Chương trình năm nay mang chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.
Thông qua các hoạt động hưởng ứng, thành phố hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; thúc đẩy cơ hội tham gia lao động, sản xuất bình đẳng giữa nam và nữ, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Sau lễ phát động, các đại biểu sẽ tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường nhằm lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới đến người dân. Dịp này, Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, thống nhất nhiệm vụ, phương án phối hợp cùng các điều kiện cần thiết để tổ chức chương trình. Công tác chuẩn bị được chú trọng nhằm bảo đảm lễ phát động diễn ra thiết thực, hiệu quả, an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/dong-nai-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-vao-ngay-11-11-cb40f84/