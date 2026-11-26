Qua rà soát, các đơn vị đánh giá, phần lớn dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số vướng mắc.

Trong số đó, dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần tiếp tục xử lý một số hạng mục. Trọng tâm là ổn định nền đường đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) và khắc phục các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng khai thác trên tuyến.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại tại dự án; phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra hiện trạng tuyến đường, đồng thời lấy ý kiến các bên liên quan để lập phương án tổ chức giao thông trên tuyến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa dự án vào khai thác theo quy định.

Với dự án đường Vành đai 3-TPHCM, đoạn qua thành phố Đồng Nai và đường 25B, đường 25C, Sở Xây dựng TP Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công để bù tiến độ, hoàn thành 3 dự án trong tháng 12 năm nay.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư các dự án (thành phần 2, thành phần 3, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-TPHCM đoạn qua địa bàn TPHCM, mở rộng đoạn cao tốc TPHCM-Long Thành) chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Mục tiêu là bảo đảm hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đồng bộ, an toàn, thông suốt trong tháng 12-2026.