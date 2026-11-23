Theo Cushman & Wakefield, Đồng Nai được xác định là một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp thông minh, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Chuyển đổi xanh được chính quyền địa phương xác định là điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Nhà xưởng xây sẵn: Đồng Nai duy trì tỷ lệ lấp đầy cao

Tính đến quý III/2026, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đạt khoảng 7 triệu m2, gần như không thay đổi so với quý trước nhưng tăng 6,2% so với cùng kỳ. TP.HCM dẫn đầu với 3,33 triệu m2, chiếm gần một nửa nguồn cung toàn khu vực. Đồng Nai đứng thứ hai với 2,19 triệu m2, trong khi Tây Ninh có khoảng 1,45 triệu m2.

Mặc dù quỹ nhà xưởng đã mở rộng đáng kể so với cùng kỳ, gần như không có diện tích mới được đưa vào khai thác trong quý. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với quý trước và 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Do nguồn cung gần như không thay đổi theo quý, mức giảm này chủ yếu phản ánh diện tích trống gia tăng.

Đồng Nai ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 93,7%, giảm 0,6 điểm phần trăm theo quý nhưng tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Mức này cao hơn đáng kể so với TP.HCM, nơi tỷ lệ lấp đầy đạt 88,3%, giảm 1,4 điểm phần trăm theo quý và 3,8 điểm phần trăm theo năm. Trong khi đó, Tây Ninh đạt tỷ lệ lấp đầy 94,7%, tăng 0,4 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Về giá thuê, giá chào thuê thuần bình quân đạt 129.700 đồng/m2/tháng, giảm 0,3% theo quý nhưng tăng 1,9% theo năm. TP.HCM tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 134.600 đồng/m2/tháng, giảm 0,4% theo quý nhưng tăng 2,4% theo năm. Đồng Nai đạt 129.500 đồng/m2/tháng, giảm 0,3% theo quý và tăng 0,8% theo năm. Tây Ninh có giá thuê thấp nhất, ở mức 119.300 đồng/m2/tháng, tăng 0,1% theo quý và 3% theo năm.

Theo Cushman & Wakefield, với tỷ lệ lấp đầy cùng giảm, dư địa tăng giá thuê tại TP.HCM và Đồng Nai trong ngắn hạn còn hạn chế.

Sản xuất tăng trưởng, nhưng nhu cầu thuê chưa tăng tương ứng

Tăng trưởng công nghiệp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu nhà xưởng xây sẵn trong trung hạn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,9% tại TP.HCM, 12,6% tại Đồng Nai và 15% tại Tây Ninh. Tuy nhiên, diễn biến tại TP.HCM cho thấy tăng trưởng sản xuất chưa đồng nghĩa với việc nhu cầu thuê mới tăng ngay. Nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên tối ưu hóa công suất tại các nhà xưởng hiện hữu trước khi quyết định mở rộng.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 1,28 triệu m2 nhà xưởng xây sẵn, tương đương 18% nguồn cung hiện hữu. TP.HCM chiếm khoảng 66% nguồn cung tương lai. Nguồn cung mới được dự báo sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa các dự án. Theo Cushman & Wakefield, lợi thế có thể thuộc về những dự án sở hữu chi phí hợp lý, diện tích linh hoạt và hạ tầng đồng bộ.

Với Đồng Nai, yếu tố hạ tầng được kỳ vọng tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong quá trình thu hút doanh nghiệp sản xuất và logistics. Sân bay Long Thành đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2026 và hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong cùng tháng.

Tuyến cao tốc này tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, với Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Khi hoàn thiện, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng sức hấp dẫn của các khu công nghiệp, nhà xưởng tại Đồng Nai và Tây Ninh.

Nhà kho xây sẵn: Nhu cầu logistics tiếp tục tăng

Ở phân khúc nhà kho xây sẵn, tổng nguồn cung tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 6,7 triệu m2 vào quý III/2026, tăng 0,3% theo quý. Phần nguồn cung tăng thêm đến từ việc một dự án hiện hữu mở rộng diện tích, trong khi không có dự án mới được đưa vào khai thác.

Nguồn cung gần như đứng yên trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục tăng đã hỗ trợ tỷ lệ lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường đạt 93,7%, tăng 0,6 điểm phần trăm theo quý và 3,7 điểm phần trăm theo năm. TP.HCM dẫn đầu với tỷ lệ lấp đầy 99,1%, tăng 0,6 điểm phần trăm theo quý và 0,5 điểm phần trăm theo năm. Do gần như không còn diện tích trống, khách thuê mới có xu hướng tìm kiếm mặt bằng tại các địa phương lân cận.

Đồng Nai duy trì tỷ lệ lấp đầy 91,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm theo quý và 0,1 điểm phần trăm theo năm. Tây Ninh đạt 84,9%, tăng 0,7 điểm phần trăm theo quý và tăng tới 15,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đây là địa phương ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất, nhờ hưởng lợi từ nhu cầu lan tỏa từ TP.HCM và nguồn cung kho hiện đại.

FDI và thương mại tạo lực đẩy cho logistics

Theo Cushman & Wakefield, động lực chính của phân khúc nhà kho xây sẵn đến từ hoạt động thương mại và đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4%. Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tiếp tục tạo nhu cầu đối với hệ thống kho bãi và phân phối. Đối với nhóm doanh nghiệp logistics bên thứ ba (3PL) phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của các nhà sản xuất, xu hướng hiện nay vẫn là tối ưu hóa công suất tại các cơ sở hiện hữu trước khi mở rộng.

Tuy nhiên, lượng hàng hóa lưu chuyển lớn cùng dòng vốn đầu tư vào các dự án sản xuất mới tiếp tục tạo nền tảng cho nhu cầu lưu trữ và phân phối trong trung hạn. Giá chào thuê nhà kho xây sẵn bình quân đạt 124.200 đồng/m2/tháng, tăng 0,3% theo quý và 2,3% theo năm.

TP.HCM ghi nhận mức giá 123.400 đồng/m2/tháng, tăng 0,6% theo quý và 2,2% theo năm. Đồng Nai đạt 122.000 đồng/m2/tháng, tăng 0,2% theo quý và 6,5% theo năm - mức tăng cao nhất khu vực. Tây Ninh có giá thuê cao nhất, đạt 126.700 đồng/m2/tháng. Tuy nhiên, với tỷ lệ lấp đầy thấp nhất vùng, giá thuê tại đây gần như đi ngang theo quý và chỉ tăng 0,2% theo năm.

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển

Trong giai đoạn 2026-2030, thị trường nhà kho xây sẵn dự kiến bổ sung khoảng 681.000 m2 nguồn cung. TP.HCM chiếm 63%, Đồng Nai 19% và Tây Ninh 18%. Với tỷ lệ lấp đầy gần tuyệt đối, nguồn cung mới tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ được hấp thụ tương đối nhanh, qua đó phần nào giảm tình trạng khan hiếm diện tích kho. Trong khi đó, Đồng Nai và Tây Ninh có thể tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển nhu cầu ra các khu vực lân cận khi quỹ đất và diện tích kho tại TP.HCM ngày càng hạn chế.

Mạng lưới hạ tầng liên vùng cũng đang được mở rộng với Vành đai 3 hướng tới hoàn thành trong năm 2026; sân bay Long Thành vận hành thử nghiệm từ tháng 9 và hướng tới khai thác thương mại cuối năm; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được triển khai với thời hạn hoàn thành điều chỉnh đến năm 2028; cùng với đó là Vành đai 4 đang được thúc đẩy triển khai các dự án thành phần.

Khi các công trình này được đưa vào khai thác đồng bộ, kết nối giữa các khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các trung tâm tiêu thụ sẽ được cải thiện. Đây được xem là yếu tố quan trọng mở rộng không gian lựa chọn địa điểm kho bãi và nhà xưởng cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Đồng Nai đang hội tụ đồng thời ba yếu tố gồm quỹ đất công nghiệp, hạ tầng kết nối và định hướng chuyển đổi xanh. Đây có thể trở thành nền tảng để địa phương gia tăng sức hút đối với dòng vốn FDI chất lượng cao cũng như nhu cầu sản xuất, logistics trong những năm tới.