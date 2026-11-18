Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có công văn yêu cầu Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Định Quán khẩn trương điều tra vụ dùng súng bắn người tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 17/11, khi ông N.M.C. - Giám đốc công ty, đang làm việc tại phòng riêng, 1 đối tượng đi vào, dùng súng tự chế bắn ông C. rồi bỏ chạy. Nạn nhân bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Định Quán tổ chức truy bắt đối tượng. Khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm tại một nghĩa địa thuộc ấp Phú Hiệp, cách hiện trường khoảng 4km và dùng súng tự bắn vào đầu. Công an xã Định Quán cùng một số người dân đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán cấp cứu./.