Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Đak Nhau hỗ trợ người dân trong thực hiện hồ sơ trực tuyến. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đây là một trong những định hướng chiến lược của Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố Đồng Nai đặt ra: chuyển đổi số phải đi vào mọi mặt của đời sống, từ học tập, làm việc đến giao tiếp và sử dụng các dịch vụ thiết yếu... Do đó, mỗi người dân cần có đủ kiến thức, kỹ năng để tiếp cận, làm chủ và ứng dụng công nghệ số trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường Đồng Xoài hỗ trợ người dân tại nhà. (Ảnh: ĐX)

Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển các nền tảng và ứng dụng số, Đồng Nai đang nỗ lực đẩy mạnh đào tạo, phổ cập kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ công dân số có khả năng thích ứng với môi trường số. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, địa phương từng bước đưa kiến thức, kỹ năng số đến gần hơn với từng người dân, giúp mọi người chủ động tiếp cận dịch vụ số, khai thác tiện ích công nghệ và tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số.

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, thành phố đã rà soát, kiện toàn hơn 1,7 ngàn tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 10,3 ngàn thành viên tại 95 xã, phường. Sau khi sáp nhập ấp, khu phố, ước tính còn khoảng 600 tổ với khoảng 3,5 ngàn thành viên.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Bù Đăng hỗ trợ người dân thao tác hồ sơ trực tuyến trên điện thoại. (Ảnh: Nhất Sơn)

Các tổ được xem là lực lượng nòng cốt, phủ khắp các khu phố, ấp trên địa bàn thành phố, trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân; đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, nhận diện tin giả và các hình thức lừa đảo qua mạng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức học tập cần được duy trì thường xuyên, với hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng. Các địa phương tại Đồng Nai đã triển khai nhiều cách làm như tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ công nghệ số cộng đồng; livestream, xây dựng video ngắn, infographic trên các nền tảng mạng xã hội; phát huy hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, phường. Qua đó, kiến thức và kỹ năng số từng bước được đưa đến gần hơn với người dân.

Cùng với đó, tháng 7/2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành đoàn Đồng Nai phát động Chiến dịch “Mùa hè số Đồng Nai”, huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số thiết yếu. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các đội hình tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Không gian đổi mới sáng tạo tại phường Bình Phước. (Ảnh: BP)

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, với sức trẻ, tinh thần tình nguyện và khả năng tiếp cận công nghệ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên có thể trở thành những “đại sứ số”, đồng hành cùng chính quyền trong việc hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng và dịch vụ, tiện ích số.

Tại phường Đồng Xoài, mô hình “Mỗi công chức là một hạt nhân hướng dẫn kỹ năng số” được triển khai gắn với hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Lực lượng hỗ trợ được huy động đến các khu phố, hướng dẫn người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Trong khi đó, các địa phương như Xuân Bắc, Gia Kiệm, Sông Ray, Lộc Thành và Phú Hòa triển khai mô hình “1 kèm 1, đôi bạn đồng hành học tập”, tạo điều kiện để người học có người hướng dẫn, trao đổi và hỗ trợ trong quá trình thực hành…

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường Đồng Xoài ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, đăng nhập và sử dụng các nền tảng số. (Ảnh: ĐX)

Còn tại phường Bình Phước, từ tháng 8/2025, địa phương đã triển khai mô hình Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hành chính, tập trung hướng dẫn người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người không có điện thoại thông minh hoặc chưa biết sử dụng công nghệ, tổ thực hiện hỗ trợ tại chỗ, đến tận nhà khi có yêu cầu.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Phước Nguyễn Thái Sơn, cách làm này góp phần thay đổi cách thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, từ “hướng dẫn” sang “đồng hành”, từ chờ người dân thực hiện sang chủ động hỗ trợ. Qua đó góp phần giúp người dân tự tin tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng hoặc điều kiện sử dụng thiết bị.

Các đơn vị trình diễn mô hình đổi mới, sáng tạo tại phường Bình Phước. (Ảnh: BP)

Tại xã Bù Đăng, địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2027, mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên biết sử dụng thuần thục dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, ngay đầu 2026, xã đã triển khai mô hình này bằng cách đưa đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến đến từng thôn, ấp, từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và thực hành các thủ tục cần thiết trên điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Phòng Kinh tế, thành viên Đội Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến xã Bù Đăng cho biết: Các thành viên thường tranh thủ buổi chiều hoặc ngày cuối tuần để đến nhà người dân, linh hoạt theo thời gian bà con có mặt. Nội dung hỗ trợ gồm các thủ tục như: đăng ký cư trú, chứng thực, đăng ký hộ tịch (khai sinh, kết hôn) và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ xã Bù Đăng về các thôn hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính. (Ảnh: Nhất Sơn)

Sau khi được hướng dẫn và kiên trì thực hành, ông Điểu Văn Bươi (ở thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng) đã biết đăng nhập và thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ông Điểu Văn Bười cho biết: “Nhờ được tập huấn, hướng dẫn cụ thể và tự thực hành vài lần, tôi đã có thể giải quyết một số thủ tục đơn giản ngay trên điện thoại. Cách làm này giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Khi thành thạo hơn, tôi cũng muốn hướng dẫn lại cho những gia đình khác trong thôn để mọi người cùng biết, cùng sử dụng”

Từ người cần được hướng dẫn, ông Bười giờ đây có thể hướng dẫn lại cho những hộ khác. Sự thay đổi ấy cho thấy một kết quả quan trọng của phổ cập kỹ năng số: người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà bắt đầu có khả năng tự thực hiện và chia sẻ lại. Khi kỹ năng được lan tỏa trong gia đình và cộng đồng, phong trào Bình dân học vụ số có thêm nền tảng để duy trì sau những đợt hỗ trợ, tập huấn.

Từ những lớp học kỹ năng số đến các mô hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Đồng Nai đang từng bước đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống, bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất. Khi mỗi người dân biết sử dụng công nghệ, chủ động khai thác tiện ích số và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với cộng đồng, đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành công dân số, xây dựng xã hội số toàn diện ở Đồng Nai.