Đồng Nai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 16 bằng sản phẩm cụ thể

Hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư tại Đồng Nai. Trong ảnh là nút giao kết nối Quốc lộ 51, đường 25C với đường T1, T2 sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035 thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, ngành xây dựng Đồng Nai đã và đang thực hiện những giải pháp như thế nào để cụ thể hóa Nghị quyết 16, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược

Phóng viên: Để cụ thể hóa Nghị quyết 16; các kế hoạch triển khai của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã thực hiện như thế nào thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình ?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao tại các Kế hoạch của Thành ủy Đồng Nai cụ thể hóa Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 6196/SXD-QLQH&PTĐT ngày 14/9/2026 giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị; phát triển nhà ở; kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; chỉnh trang, tái thiết đô thị; phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững; TOD (mô hình phát triển đô thị tích hợp dựa trên giao thông công cộng với tên tiếng Anh là Transit-Oriented Development); không gian ngầm; quản lý kiến trúc…

Đối với mỗi lĩnh vực chúng tôi xác định rõ nội dung công việc, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, chủ động tham mưu triển khai, không để chậm hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Phóng viên: Đồng chí cho biết, để ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược giao thông, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã thực hiện và đến thời điểm này đạt kết quả như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "lấy sân bay quốc tế Long Thành làm hạt nhân", Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đầu tư mạng lưới giao thông đồng bộ, đa hướng, kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng động lực của thành phố, kết nối vùng Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Thi công những hạng mục cuối của nhà ga hành khách sân bay Long Thành để khai thác thương mại theo dự kiến từ ngày 24/12/2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nhìn tổng thể, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã và đang được triển khai đầu tư đồng loạt với 6/7 tuyến cao tốc và 2/2 tuyến vành đai. Cùng với đó có 6 tuyến đường tỉnh kết nối hai cửa ngõ sân bay Long Thành, 8 cầu lớn và đường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là 3 cầu có vai trò đặc biệt là cầu Phú Mỹ 2, Cát Lái và Long Hưng.

Song song đó là các dự án đường sắt và metro chuẩn bị triển khai, góp phần tạo được hệ thống hạ tầng giao thông bảo đảm mục tiêu liên thông các vùng động lực và các hành lang phát triển đồng bộ, giữ vai trò trục xương sống tổ chức không gian phát triển của thành phố Đồng Nai theo yêu cầu tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phóng viên: Còn phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, với thành phố Đồng Nai đâu là những khâu trọng tâm, ưu tiên để thực hiện, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị, thành phố Đồng Nai cần ưu tiên giải quyết vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, trọng tâm là ưu tiên hệ thống thoát nước xóa các điểm ngập, các công trình cấp nước sạch, thu gom và xử lý nước thải và chất thải rắn.

Song song đó, cần đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hạ tầng viễn thông và công trình ngầm, hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, đồng thời ứng dụng công nghệ số vào quản lý vận hành, từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Thi công đường 25C kết nối trực tiếp với đường T1 sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Giải quyết điểm “nghẽn” kết nối hai thành phố

Phóng viên: Trước mắt cũng như về lâu dài phát triển hạ tầng giao thông kết nối thành phố Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu để tháo gỡ “điểm nghẽn” lâu nay. Vậy, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đánh giá như thế nào về thực trạng kết nối hạ tầng giao thông giữa hai thành phố?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Về tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân hai địa phương họp và thống nhất quan điểm chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/10/2025.

Theo đó, đã thành lập Tổ công tác kết nối giao thông của hai địa phương do lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai thành phố trực tiếp chủ trì chỉ đạo. Qua đó đã điều phối triển khai 20 dự án giao thông kết nối vùng, với 9 dự án đường bộ; 9 dự án cầu đường bộ; 2 dự án đường sắt đô thị. Trong đó đã và đang thực hiện 11 dự án, 9 dự án đang trong bước chuẩn bị đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng kết nối trực tiếp thành phố Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Thời gian tới, việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương được thực hiện ra sao?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian tới, ngoài việc tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án đang triển khai, hai địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai các dự án kết nối vùng quy mô lớn tiếp theo như đường vành đai 4, 5, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, đường sắt đô thị…

Chúng tôi phấn đấu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành mạng lưới hạ tầng giao thông liên thông các vùng động lực và các hành lang phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối liên hoàn chuỗi logistics, kết nối giữa Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ-Cảng Cái Mép Hạ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành phục vụ phát triển sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!