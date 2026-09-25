Đồng Nai nỗ lực bảo đảm tính mạng, tài sản của dân trong mưa lũ

Sau những trận mưa lớn, nhiều tuyến đường thuộc phường An Lộc bị ngập sâu, như: Một đoạn Quốc lộ 13, đường Hồ Tùng Mậu và nhiều tuyến hẻm. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn, thường bị chết máy phải dắt bộ.

Tại xã Bình Minh, phường Trảng Bom, phường Phước Tân, phường Bình Long… mưa lớn gây ngập nhiều hộ dân và hư hỏng, thiệt hại tài sản. Do nước dâng quá nhanh, dòng chảy xiết nên bà con không kịp ứng phó, phải nhờ lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Dân quân địa phương căng dây, chốt trực tại vị trí ngập sâu.

Đưa cháu nhỏ đến nơi tránh trú.

Tại phường Bình Phước, mặc dù đã triển khai nhiều dự án chống ngập, nhưng khi mưa lớn, tình trạng ngập cục bộ vẫn diễn ra tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Phú Riềng Đỏ và Tôn Đức Thắng.

Trước yêu cầu cứu nạn khẩn cấp, thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS thành phố và chính quyền địa phương, Ban CHQS các xã, phường huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện bất chấp thời tiết, không quản ngày, đêm nhanh chóng hỗ trợ nhân dân bảo vệ tính mạng, tài sản; đưa người già, trẻ em và di dời các vật dụng tới nơi an toàn.

Hỗ trợ người dân đưa các cháu nhỏ đến nơi tránh trú.

Trung tá Nguyễn Gia Tú, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Phước Tân cho biết: "Theo phương án và tình huống đã được chuẩn bị trong kế hoạch phòng, chống thiên tai, khi mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện các công việc như: Sơ tán người dân; di dời, kê cao tài sản; tổ chức lực lượng trực chốt tại những vị trí trọng yếu, nước sâu, chảy xiết; đắp bờ bao, khơi thông dòng chảy, thu dọn vật cản và hỗ trợ các phương tiện lưu thông qua khu vực ngập nước".

Trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương, ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh chia sẻ: "Xã đã huy động các lực lượng khẩn trương triển khai phương án ứng phó với tình trạng ngập lụt xảy ra trên địa bàn. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý ban đầu; phối hợp theo dõi diễn biến khu vực sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn".

Lực lượng dân quân di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai tìm kiếm, cứu nạn trong mưa lũ.

Sau mỗi trận mưa, khi nước rút đến đâu, các cán bộ, chiến sĩ lại tham gia dọn bùn, làm sạch các tuyến đường, hẻm và nhà dân đến đó; hỗ trợ sửa chữa nhà sập, tường đổ, tốc mái; tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khử khuẩn và phòng, chống dịch bệnh.

Sơ tán vật dụng bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ông Võ Văn Dinh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai cho biết: "Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, các xã, phường cần chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, nhất là tại các khu vực nước dâng nhanh, ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn. Tổ chức khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, xử lý các điểm ách tắc cục bộ; kiểm tra các công trình, tuyến đường, cầu, cống, bờ kè và khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng để kịp thời có biện pháp xử lý".

Giúp nhân dân kê cao tài sản.

Hôm nay (25-9), UBND TP Đồng Nai ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, sạt lở và các nguy cơ thiên tai trên địa bàn. Một trong những nội dung Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu là, các phường, xã khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập nhanh, sạt lở đất, bờ sông, suối, kênh, rạch; các vị trí có nguy cơ sụt lún, hư hỏng cầu cống, đường giao thông; chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm hiệu quả phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại trên địa bàn.