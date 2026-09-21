Đồng Nai: Những người lính già gieo mầm lý tưởng, tuổi học trò nuôi dưỡng khát vọng

Đại tá Lê Huy Chung- Chủ tịch Hội CCB xã Bom Bo trao đổi, chia sẻ trong chuyên mục "Ông kể cháu nghe" với chủ đề: Giá trị của hoà bình hôm nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2026)

Theo Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, giáo dục truyền thống không phải là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh ấy đã được hiện thực hóa bằng những việc làm rất cụ thể, chạm đến từng mái trường, từng thôn, sóc.

Thời gian qua, Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các trường học trên địa bàn để đưa công tác tuyên truyền đi vào thực tế. Hơn 2.462 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và thầy cô giáo đã được tham gia các buổi nói chuyện về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Không chỉ là những bài giảng một chiều, các bác cựu chiến binh đã ngồi lại, đối thoại thẳng thắn với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ Quân sự, kể chuyện đời lính, chuyện Trường Sơn, chuyện Bom Bo anh hùng. Cách làm gần gũi ấy đã giúp nhiều thanh niên vững tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Dấu ấn đậm nét nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Hội CCB xã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội LHPN tổ chức chương trình tri ân với các hoạt động: Ôn lại truyền thống, cuộc thi “Uống nước nhớ nguồn - Tiếp bước truyền thống anh hùng”, chuyên mục “Ông kể cháu nghe” với chủ đề “Giá trị của hòa bình hôm nay” và đêm văn nghệ “Theo dấu chân những người anh hùng”. Chương trình thu hút hơn 200 người, trong đó có hơn 70 đoàn viên thanh niên. Tại chương trình, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được 11,7 triệu đồng và trao tặng 2,5 triệu đồng cho 05 thương binh, gia đình liệt sĩ.

Hội viên CCB xã và đoàn viên, thanh niên xã tham dự chương trình kỷ niệm 79 năm ngày TBLS năm 2026

Tiếp nối mạch nguồn đó, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội đã tuyên truyền cho 468 lượt người dân, đoàn viên, học sinh. Đặc biệt, hội thi “Nét vẽ quê hương - Tự hào dân tộc” do Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức đã thu hút hơn 1.500 người, với hơn 70 em học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Bom Bo trực tiếp tham gia vẽ tranh.

Học sinh các trường trên địa bàn xã tham dự cuộc thi nét vẽ quê hương- tự hào Việt Nam

Chúng cháu đã hiểu hơn giá trị của hòa bình. Nếu như trước đây, lịch sử với nhiều em học sinh chỉ nằm trong sách vở, thì những buổi gặp gỡ với các bác cựu chiến binh đã khiến bài học trở nên sống động.

Em Điểu Thị Mai, học sinh Trường Tiểu Học và THCS Bình Minh xã Bom Bo chia sẻ với Phóng viên sau buổi “Ông kể cháu nghe”: “Trước đây cháu chỉ biết chiến tranh qua phim ảnh. Khi nghe bác CCB kể về những ngày bom đạn ở chính mảnh đất Bom Bo này, về việc các cô chú phải đi bộ hàng chục cây số để đi học, cháu mới thấy mình may mắn thế nào. Hòa bình không phải tự nhiên mà có. Cháu tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các bác”.

Em Hoàng Gia Bảo Hân, lớp 5A, một trong những thí sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh - hồn nhiên nói:“Cháu vẽ lá cờ đỏ sao vàng trên đồi Bom Bo. Cô giáo bảo, màu đỏ là máu của các anh hùng. Cháu chưa hiểu hết, nhưng khi bác cựu chiến binh xoa đầu cháu và nói ‘cảm ơn cháu đã nhớ đến các bác’, cháu rất xúc động. Sau này cháu muốn làm bộ đội như các bác”.

Nhiều thầy cô giáo cũng cho biết, sau các buổi tuyên truyền, ý thức học tập và nề nếp của học sinh chuyển biến rõ rệt. Các em chủ động tìm hiểu lịch sử địa phương, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc nhà bia tưởng niệm.

Giáo dục truyề thống cho học sinh trường Tiểu học và THCS Bom Bo

Một cách làm hay của Hội CCB xã Bom Bo là phân công hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên cùng các Chi đoàn thôn. Các bác không chỉ đến để kể chuyện, mà còn để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của tuổi trẻ, kịp thời định hướng tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác Đoàn.

Từ thực tiễn đó, nhiều đoàn viên, học sinh ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ở xã nông nghiệp còn nhiều khó khăn như Bom Bo, những người lính Cụ Hồ năm xưa, hôm nay đang tiếp tục cống hiến trên một mặt trận mới - mặt trận văn hóa, tư tưởng. Và ở phía bên kia, những mầm non của Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Bom Bo đang lớn lên từng ngày, mang theo trong mình lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng xây dựng quê hương giàu và đẹp, phát triển vững bền./