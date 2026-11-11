Đồng Nai: Nhiều công trình đối mặt với khó khăn về nguồn cung vật liệu và lao động

Nhiều dự án gặp khó khăn vì thiếu nguồn cung nhựa đường

Theo ghi nhận của PV, Đồng Nai đang là một trong những địa bàn tập trung nhiều công trường xây dựng, giao thông quy mô lớn. Từ các dự án cao tốc, đường vành đai, đường tỉnh đến khu đô thị, nhà ở xã hội, nhiều công trình đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực tiến độ, tình trạng thiếu hụt vật liệu và nhân công đang gây không ít khó khăn cho chủ đầu tư, nhà thầu.

Hiện nay các dự án đang chạy đua nước rút giai đoạn về đích đang gặp khó khăn về nhựa đường.

Tại các dự án giao thông trọng điểm, nhựa đường đang trở thành vật liệu được quan tâm khi nguồn cung gặp khó khăn, giá liên tục tăng. Trong đó những dự án sắp về đích như Vành đai 3 TP.HCM, đường 25B, 25C đang chịu áp lực về nguồn cung bê tông nhựa.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, tổng khối lượng bê tông nhựa cần để hoàn thành ba dự án Vành đai 3 TP.HCM, 25B và 25C khoảng 163.000 tấn. Trong quý III và IV/2026, nhu cầu đá tăng cao do nhiều dự án hạ tầng giao thông triển khai đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ khan hiếm, thiếu hụt cục bộ.

Đặc biệt, nguồn đá Tân Cang, nguyên liệu truyền thống phục vụ sản xuất bê tông nhựa nóng, đang chịu áp lực về sản lượng. Trong khi đó, năng lực khai thác, cung ứng có giới hạn, nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và thi công.

Bên cạnh nguồn đá, thị trường nhựa đường cũng biến động. Nguồn nhập khẩu gián đoạn từ quý II/2026, giá liên tục tăng khiến các chủ đầu tư, nhà thầu phải điều chỉnh phương án thi công. Giải pháp trước mắt là đảo trình tự thực hiện, ưu tiên các hạng mục ít phụ thuộc vào nhựa đường như an toàn giao thông, thoát nước, móng cấp phối đá dăm. Khi nguồn cung ổn định, nhà thầu tập trung thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường.

Với những đoạn cần thông xe trước, nhựa đường được ưu tiên phân bổ để tổ chức thảm theo từng phân lớp, bảo đảm các mốc tiến độ. Các nhà thầu cũng được yêu cầu ký hợp đồng cung ứng dài hạn với trạm trộn bê tông nhựa, đồng thời điều phối vật liệu giữa các gói thầu. Công tác kiểm soát chất lượng được tăng cường thông qua giám sát tại trạm trộn, theo dõi nhiệt độ, hàm lượng nhựa, tổ chức thi công thử và kiểm tra quy trình trước khi triển khai đại trà. Sau thi công, các đơn vị khoan mẫu kiểm tra, tăng tần suất thí nghiệm đối chứng.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu kiểm tra hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng từng lô hàng, đối chiếu hóa đơn, phiếu xuất kho và lấy mẫu thí nghiệm độc lập. Việc thay đổi nguồn cung hoặc mác nhựa chỉ được thực hiện sau khi thí nghiệm lại và phê duyệt thiết kế cấp phối bê tông nhựa. Để tháo gỡ khó khăn, các đơn vị kiến nghị Nhà nước điều tiết nhập khẩu, xây dựng nguồn dự trữ nhựa đường, ưu tiên phân bổ cho công trình trọng điểm; Sở Xây dựng kịp thời công bố giá vật liệu sát diễn biến thị trường.

Đẩy nhanh thi công Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai.

Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai, nguồn cung đá và nhựa đường cũng đang được theo dõi sát sao.

Theo Ban QLDA thuộc VEC, thời gian qua, nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng và cấp phối đá dăm gặp tình trạng khan hiếm. Nguyên nhân là công suất khai thác năm 2026 của các mỏ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hạn chế, một số mỏ đã hết công suất được cấp phép nên phải tạm dừng sản xuất.

Để chủ động nguồn vật liệu, VEC chỉ đạo nhà thầu khảo sát thị trường trong nước, chuyển từ mua bê tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận, chủ động sản xuất theo cấp phối được phê duyệt. Sau khi làm việc với các nhà thầu, đơn vị cung cấp bê tông nhựa BMT, SIC và nhà cung cấp nhựa ADECO, Ban QLDA cho biết, khoảng 6.000 tấn nhựa SRC từ Singapore dự kiến nhập về trong thời gian từ ngày 15/11 đến 5/12/2026. Trong khi đó, nhựa KBC của Malaysia hiện có hơn 10.000 tấn tại kho Gò Dầu.

Nhiều dự án "khát" lao động

Không chỉ vật liệu, nhân lực cũng đang là bài toán khó tại nhiều công trường ở Đồng Nai. Hàng loạt dự án giao thông, nhà ở, khu đô thị bước vào cao điểm thi công để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, tình trạng thiếu công nhân khiến nhiều nhà thầu gặp khó trong tổ chức thi công.

Nhiều dự án xây dựng đang thiếu lao động phổ thông.

Tại dự án nhà ở của Công ty CP Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam ở phường Trảng Bom, mỗi khối nhà được giao cho một nhà thầu khác nhau nhằm tăng khả năng huy động lao động. Ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc công ty cho biết, dự án có quy mô gần 1.000 căn hộ. Trong điều kiện công nhân xây dựng khan hiếm, giao toàn bộ công trình cho một nhà thầu sẽ khó bảo đảm tiến độ. Việc chia nhỏ gói thầu giúp các đơn vị chủ động huy động nhân công và tìm kiếm nguồn vật liệu.

Tại dự án nhà ở ở phường Phước Tân, đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Nam Phát Minh cho biết, thiếu nhân lực là tình trạng chung tại nhiều công trường. Dù tiền công khá cao, doanh nghiệp vẫn khó tuyển thêm lao động.

Hiện lao động nữ và phụ hồ được trả khoảng 470.000 - 520.000 đồng/người/ngày, thợ xây từ 800.000 - 900.000 đồng/người/ngày.

Công nhân lao động tại dự án giao thông cũng khan hiếm.

Theo đại diện doanh nghiệp, một bộ phận công nhân chuyển đến các công trường lớn tại Phú Quốc (An Giang), Cần Giờ (TP.HCM). Trong khi đó, các nhà máy, xí nghiệp cũng tăng nhu cầu tuyển dụng để đáp ứng đơn hàng cuối năm. Những nhà thầu hoạt động lâu năm có đội ngũ thi công tương đối ổn định, còn các nhà thầu mới gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm nhân lực.

Tại dự án nhà ở xã hội ở phường Long Hưng, bà Tô Thị Thủy, Tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương Homeland cho biết, công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào quý I/2027. Tuy nhiên, do thiếu công nhân, tiến độ có thể kéo dài đến quý II/2027. Nhiều dự án đồng loạt triển khai, cùng yêu cầu tăng tốc thi công khiến việc bổ sung lao động ngày càng khó khăn.

Để khắc phục, các chủ đầu tư, nhà thầu áp dụng nhiều giải pháp như chia nhỏ gói thầu, tăng tiền công, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến nhằm kết nối doanh nghiệp với người tìm việc phục vụ các dự án.