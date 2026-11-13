Đồng Nai: Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bằng chiêu bài vay tiền đáo hạn

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (SN 1996, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân.

Theo hồ sơ điều tra, Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đồng Nai. Do gặp khó khăn về tài chính và mất khả năng thanh toán các khoản nợ, bị can nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa, uy tín cùng vị trí công tác để lừa đảo.

Theo kết quả điều tra, Huân làm việc tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Đồng Nai. Khi gặp khó khăn về tài chính và mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Huân bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác để tiếp cận những người có khả năng cho vay tiền.

Khi trao đổi với người cho vay, Huân đưa ra thông tin có khách hàng cần tiền để thanh toán khoản vay đến hạn. Bị can cam kết sau khi ngân hàng giải ngân, người cho vay sẽ được hoàn trả cả gốc và lãi trong thời gian ngắn. Lời hứa này khiến khoản vay có vẻ chỉ kéo dài trong thời gian chờ ngân hàng giải ngân.

Để củng cố lời giới thiệu, Huân còn sử dụng hồ sơ vay vốn và hợp đồng tín dụng của người thân để thuyết phục những người có ý định cho vay.

Theo cơ quan điều tra, thông tin về nhu cầu vay tiền đáo hạn mà Huân đưa ra là gian dối. Bằng cách này, Huân đã nhiều lần vay tiền và bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ các giao dịch liên quan để xử lý vụ án theo quy định.