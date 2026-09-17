Đồng Nai nhận chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào ‘Bình dân học vụ số’

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và thành phố Đồng Nai dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" là một gói giải pháp hoàn chỉnh gồm nội dung đã chuẩn hóa, mô hình tổ chức đã kiểm chứng, phương án nền tảng vận hành, cơ chế sát hạch và cấp chứng nhận do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát triển. Đồng Nai là một trong những địa phương chủ động, tích cực đề nghị sớm được tiếp nhận bộ học liệu quan trọng này.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo công tác chuyển đổi số của thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo 95 xã, phường trên địa bàn thành phố và các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 95 điểm cầu tại các xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đánh giá: Việc thành phố Đồng Nai mạnh dạn triển khai các ứng dụng số phục vụ trực tiếp công tác quản lý từ cấp cơ sở như DC 4.0 và Đồng Nai City cho thấy tư duy quản lý lấy người dân làm trung tâm, biến chuyển đổi số từ khẩu hiệu thành các tiện ích thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội luôn đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao những địa phương có cách làm sáng tạo, quyết liệt như thành phố Đồng Nai.

Lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tin tưởng rằng, với nền tảng hạ tầng số đang được đầu tư bài bản, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến đột phá, đi đầu về chuyển đổi số, xây dựng thành công đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Trước khi diễn ra nghi thức quan trọng chuyển giao Bộ học liệu và ký kết giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với UBND thành phố Đồng Nai, hội nghị đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải trình bày báo cáo chuyên đề "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bài toán đặt ra và định hướng triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Nai". Đây là những định hướng cốt lõi để Đồng Nai học tập, nghiên cứu và triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải trình bày báo cáo chuyên đề "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bài toán đặt ra và định hướng triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Nai". Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chứng kiến nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với UBND thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Đại biểu các sở, ngành, xã, phường và doanh nghiệp công nghệ dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, giá trị của Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" được chuyển giao cho thành phố Đồng Nai không chỉ dừng ở việc phổ cập kiến thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự trau dồi mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên cập nhật nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của từng lĩnh vực chuyên môn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến bộ học liệu thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước biến tri thức số thành kỹ năng số, biến kỹ năng số thành năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý: Việc nghiên cứu học tập, ứng dụng và làm chủ công nghệ số là động lực đột phá hàng đầu để sáng tạo giá trị mới, kiến tạo tương lai. Công nghệ số và AI là hành trang không thể thiếu để bước vào kỷ nguyên mới. Đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân và người dân thành phố Đồng Nai sẽ cùng trau dồi kỹ năng số, ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc và cuộc sống tốt đẹp hơn; đưa thành phố Đồng Nai phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội và sự hỗ trợ thiết thực của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với thành phố Đồng Nai. Đặc biệt, những ý kiến chỉ đạo sâu sát, tâm huyết của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến là định hướng quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Để phát huy hiệu quả cao nhất của Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" được chuyển giao, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã chính thức phát động đợt cao điểm 100 ngày triển khai lan tỏa mô hình "Bình dân học vụ số" trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai, từ nay đến hết tháng 12-2026. Nội dung trọng tâm là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Toàn thành phố sẽ tổ chức học tập nghiêm túc, thực chất, gắn chặt với vị trí việc làm để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Thành phố quyết tâm lấy kết quả ứng dụng công nghệ số, kỹ năng số làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2026. Đồng thời, tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ, mạnh dạn cắt bỏ thủ tục rườm rà, đẩy mạnh giải quyết thủ tục trực tuyến.