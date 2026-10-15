Đồng Nai: Người dân mong muốn việc sửa chữa đường ĐH 312 bảo đảm chất lượng

Tuy nhiên, người dân mong muốn công tác sửa chữa phải bảo đảm chất lượng, độ bền công trình, tránh tình trạng vừa khắc phục đã tiếp tục xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tuyến đường ĐH 312, còn gọi là đường ĐT 753B, đoạn qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai, xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, chi chít ổ gà. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm và trong mùa mưa.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐH 312 qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chủ đầu tư đã triển khai dặm vá, sửa chữa các vị trí hư hỏng. Việc khắc phục bước đầu nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm không chỉ là tiến độ sửa chữa mà còn là chất lượng công trình, bảo đảm mặt đường bằng phẳng, an toàn và sử dụng lâu dài.

Chị Lâm Thị Vinh, người dân thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, cho biết thường xuyên đi lại trên tuyến đường để phục vụ công việc cạo mủ cao su. Theo chị, tình trạng mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào sáng sớm. Chị Vinh mong muốn đơn vị thi công chú trọng chất lượng, bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, công trình có thể sử dụng lâu dài.

Cùng chung mong muốn, anh Đỗ Như Hiếu, người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường, cho rằng việc sửa chữa cần được thực hiện hiệu quả, khắc phục những vị trí hư hỏng để người dân yên tâm đi lại. “Tôi thường xuyên đi ngang qua tuyến đường này, mong muốn làm sao sửa chữa đường cho tốt để bà con đi lại an toàn”, anh Hiếu nói.

Các vị trí mặt đường ĐH 312 qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai, xuất hiện những mảng vá chắp nối, tạo bề mặt không đồng đều. Người dân mong muốn công tác sửa chữa được bảo đảm chất lượng và độ bền công trình. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Đường ĐH 312, còn gọi là đường ĐT 753B, được đầu tư nâng cấp, mở rộng năm 2024, có chiều dài khoảng 17 km. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối đường ĐT 741 với Quốc lộ 14, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân trong khu vực. Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa, bảo đảm chất lượng mặt đường có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Quý Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trung, cho biết tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông trên địa bàn, liên thông với các tuyến đường huyết mạch của khu vực. “Đối với tuyến đường ĐH312 nay là ĐT753B thì đối với tầm quan trọng của tuyến đường này, nó kết nối giữa ĐT741 với Quốc lộ 14 đi qua địa bàn xã Phú Trung. Đây là một trong những cái tuyến huyết mạch kết nối với Quốc lộ 14 của đường Hồ Chí Minh”, ông Hà cho biết.

Xe lu được huy động để phục vụ công tác sửa chữa mặt đường ĐH 312 qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Trung, địa phương mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm khắc phục các vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương. Qua nắm bắt tình hình, địa phương ghi nhận đơn vị thi công đang triển khai sửa chữa các vị trí xuống cấp trên tuyến đường. “Chúng tôi mong muốn đơn vị thi công khắc phục các vị trí hư hỏng, bảo đảm kết cấu và chất lượng công trình, giúp người dân đi lại an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, kết nối giữa đường ĐT 741 và Quốc lộ 14”, ông Nguyễn Quý Hà nhấn mạnh.

Hiện đơn vị thi công đang huy động nhân lực, phương tiện để sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, việc bảo đảm chất lượng kỹ thuật, độ bền mặt đường và hiệu quả khắc phục cần được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, dễ phát sinh hư hỏng trở lại.

Thi công mặt đường hư hỏng trên tuyến ĐH 312 qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Người dân địa phương kỳ vọng những điểm xuống cấp trên tuyến ĐH 312 sẽ được xử lý triệt để, hạn chế tình trạng sửa chữa nhiều lần nhưng không bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu chính đáng nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy vai trò của tuyến đường trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.