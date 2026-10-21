Đồng Nai: Người dân giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm cho công an

Ông Bùi Như Thỉ bàn giao cá thể tê tê Java cho lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, Công an phường Bình Phước vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do ông Bùi Như Thỉ (sinh năm 1966, thường trú tại phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc đi làm qua khu vực bãi cát thuộc khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước, ông Thỉ phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, ông dùng miếng vải bọc con vật lại, sau đó mang đến trụ sở Công an phường để giao nộp.

Tiếp nhận cá thể động vật, Công an phường Bình Phước đã thông báo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng lực lượng Kiểm lâm phối hợp tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua xác định ban đầu, Đội Kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm TP Đồng Nai xác định cá thể được giao nộp là tê tê Java, tên khoa học Manis javanica. Loài này thuộc Nhóm IIB, nằm trong diện cần được bảo vệ theo quy định về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hành động tự giác của ông Bùi Như Thỉ được ghi nhận là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, người dân không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc gây thương tích cho động vật. Thay vào đó, cần thông báo cho cơ quan Công an, lực lượng Kiểm lâm hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định pháp luật.