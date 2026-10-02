Đồng Nai: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 18-11

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng trao đổi cùng đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Long Thành (nay là phường Long Thành) vào năm 2025. Ảnh: Văn Truyên

Theo đó, chủ đề của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là: “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Thời gian tổ chức ngày hội ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra tập trung từ ngày 1 đến hết ngày 18-11. Đồng thời, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tiếp nối của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ ngày 19 đến 24-11.

Trong số 595 thôn, ấp, khu phố của 95 xã, phường, mỗi địa phương sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để mời lãnh đạo thành phố về dự.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cũng hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung, hình thức tổ chức ngày hội tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị song bảo đảm trang trọng, thiết thực, gắn với phát huy truyền thống, nhiệm vụ chính trị và xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiêu biểu. Chủ đề ngày hội ở cơ quan, đơn vị cần gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trong đó chú trọng hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc...