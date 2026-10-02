Đồng Nai: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 18-11
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tấn Phú, căn cứ Hướng dẫn số 11/HD MTTW-BTT ngày 28-8-2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026-2031; thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Theo đó, chủ đề của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là: “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Thời gian tổ chức ngày hội ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra tập trung từ ngày 1 đến hết ngày 18-11. Đồng thời, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tiếp nối của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ ngày 19 đến 24-11.
Trong số 595 thôn, ấp, khu phố của 95 xã, phường, mỗi địa phương sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để mời lãnh đạo thành phố về dự.
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cũng hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung, hình thức tổ chức ngày hội tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị song bảo đảm trang trọng, thiết thực, gắn với phát huy truyền thống, nhiệm vụ chính trị và xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiêu biểu. Chủ đề ngày hội ở cơ quan, đơn vị cần gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trong đó chú trọng hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc...
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/dong-nai-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-nam-2026-dien-ra-tu-ngay-1-den-18-11-f5118ed/