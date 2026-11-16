Đồng Nai: Ngăn chặn 1,6 tấn thịt heo nhiễm khuẩn đưa ra thị trường

Theo quyết định xử phạt, ông B.A.T. đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm, gồm: giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y; kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ô nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số thịt heo mảnh với tổng khối lượng 1,6 tấn bị ô nhiễm các chỉ tiêu vi sinh vật, gồm TSVSVHK, E. coli và Salmonella. Đây là những chỉ tiêu vi sinh vật được sử dụng trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Việc phát hiện thịt heo nhiễm khuẩn cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu số thịt này được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số thịt nhiễm khuẩn được cơ quan chức năng chuyển lên xe để mang đi tiêu hủy theo quy định. Ảnh: CA cung cấp

Ngay sau khi công bố quyết định xử phạt, đoàn kiểm tra đã giám sát việc vận chuyển toàn bộ 1,6 tấn thịt heo nhiễm khuẩn đi tiêu hủy theo đúng quy định, không để số thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, ông B.A.T. còn bị buộc thực hiện biện pháp xử lý nhiệt hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 20kg thịt heo; đồng thời phải thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với 100kg xương heo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt động vật cần chấp hành nghiêm quy định về điều kiện giết mổ, kiểm soát thú y và nguồn gốc sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.