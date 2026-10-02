Đồng Nai nâng tầm đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì.

Tăng trưởng đạt hơn 10%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố Đồng Nai tăng 10,01% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước 79.894 tỷ đồng, đạt hơn 78% so với dự toán. Giải ngân đầu tư công hơn 18.650 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt 71,9% kế hoạch vốn thành phố giao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước 9 tháng hơn 861.460 tỷ đồng, đạt khoảng 538,4% so với kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 2,39 tỷ USD, đạt khoảng 79,8% so với kế hoạch năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Bộ máy sau sắp xếp từng bước ổn định, hoạt động thông suốt. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng; đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm tạo thêm động lực thực hiện nhiệm vụ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập định hướng phát triển dài hạn cho thành phố Đồng Nai, mở ra cơ hội phát huy lợi thế sân bay Long Thành, cảng biển, các hành lang kinh tế và mạng lưới đô thị. Vấn đề quyết định lúc này là chuyển định hướng đó thành nguồn lực, dự án và kết quả phát triển thực tế.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến với thành phố Đồng Nai.

Phấn đấu thu 150.000 tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn thẳng thắn đánh giá, tăng trưởng và một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, GRDP 9 tháng tăng 10,01%, thấp hơn kịch bản đề ra; 11 trong 20 ngành kinh tế cấp I chưa đạt kịch bản.

Thu ngân sách mới bằng khoảng 53,3% mục tiêu tự phấn đấu 150.000 tỷ đồng của thành phố. Nhà ở xã hội mới hoàn thành 1.521 trong 8.033 căn, đạt 18,9%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia còn thấp hơn mục tiêu.

Cùng với đó, nguồn lực chưa được chuyển hóa kịp thời thành kết quả; tổ chức thực hiện và kiểm tra sau chỉ đạo còn là khâu yếu.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Từng đồng chí Thành ủy viên, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ việc phải xong trong quý IV, kết quả phải đạt và trách nhiệm thực hiện; không chuyển việc khó sang năm sau khi vẫn còn khả năng xử lý.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo.

Trong đó, tập trung thực hiện mục tiêu GRDP 11% và phấn đấu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng. Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, nhất là 11 ngành chưa đạt kịch bản.

Phải xác định doanh nghiệp, dự án nào có thể tăng sản lượng, tạo thêm giá trị gia tăng trong năm; vướng mắc gì cần giải quyết, cơ quan nào xử lý và thời điểm nào hoàn thành. Điều hành tăng trưởng phải dựa trên sản lượng, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm thực tế, không dừng ở báo cáo tỷ lệ chung.

Đồng chí Vũ Hồng Văn đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phân loại 279 dự án vướng mắc theo từng nguyên nhân, xử lý dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền, xác định rõ nội dung phải kiến nghị Trung ương.

Ưu tiên đưa dự án đủ điều kiện vào hoạt động, mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ cuối năm. Thu hút đầu tư phải xét công nghệ, giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất, đóng góp ngân sách, chất lượng việc làm, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tác động môi trường.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại biểu tham dự hội nghị.

Các đơn vị liên quan rà soát từng nguồn thu, khoản thu, khả năng thực hiện trong quý IV; xác định tiến độ thu theo tháng, trách nhiệm từng đơn vị và phương án bù đắp khoản hụt. Phân biệt rõ dự toán được giao với mục tiêu phấn đấu 150.000 tỷ đồng; đánh giá khả năng đạt từng mục tiêu bằng nguồn thu có căn cứ, không đưa khoản chưa đủ điều kiện vào cân đối để làm đẹp số liệu.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đề nghị đẩy nhanh đầu tư công, giải phóng mặt bằng, khai thác nguồn lực đất đai; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, quản trị. Cùng với đó, tập trung các chỉ tiêu xã hội còn thấp, nâng chất lượng sống của nhân dân.

Với Nghị quyết 16, không dừng ở học tập, quán triệt hay ban hành kế hoạch thực hiện, mà mỗi định hướng lớn phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, cơ chế, đề án, dự án, nguồn lực và tiến độ. Kết quả thực hiện nghị quyết phải nhìn thấy được bằng công trình, dự án, doanh nghiệp, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống của nhân dân.

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Cần nâng tầm đội ngũ cán bộ

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ trước yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn phát triển thành phố. Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn chỉ rõ chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai. Bộ máy đã được kiện toàn, nhưng việc rà soát cán bộ ở một số nơi chưa làm rõ năng lực, sở trường và mức độ đáp ứng vị trí việc làm; bố trí, điều tiết nhân lực chưa sát khối lượng và tính chất công việc.

Vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; thiếu cán bộ chuyên sâu ở những lĩnh vực quyết định tiến độ phát triển như quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực quản trị và chuyên môn công nghệ còn mỏng.

Ở cấp thành phố, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về tư duy chiến lược, dự báo và tham mưu xử lý vấn đề mới, vấn đề khó. Trong khi đó ở cấp xã, phường, năng lực quản trị, phối hợp liên ngành và giải quyết công việc theo thẩm quyền chưa đồng đều. Vẫn còn biểu hiện thiếu chủ động, né tránh, đùn đẩy, chờ chỉ đạo; việc thuộc thẩm quyền nhưng không quyết, việc cần phối hợp nhưng trả lời chậm. Đánh giá cán bộ có nơi còn nể nang, chưa gắn chặt với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Những hạn chế này đã được chỉ ra tại Hội nghị Thành ủy lần trước. Vì vậy, lần này phải làm rõ sau chỉ đạo đã khắc phục được gì, việc gì chưa chuyển biến và ai chịu trách nhiệm. Chênh lệch kết quả giữa các địa phương là căn cứ để xem xét năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhưng phải đặt trong điều kiện nguồn lực và nhiệm vụ cụ thể của từng địa bàn. Không quy mọi khó khăn cho cán bộ; cũng không lấy khó khăn khách quan để né trách nhiệm cá nhân.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn đề nghị nâng tầm đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển thành phố Đồng Nai.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đồng Nai yêu cầu ngay trong quý IV này phải tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ. Làm rõ từng vị trí còn thiếu, từng trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu và phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, không báo cáo thiếu người chung chung, không giữ người vì cục bộ cơ quan, địa phương. Thực hiện bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; điều tiết nhân lực theo năng lực và khối lượng công việc. Cán bộ phải có khả năng đảm nhiệm nhiều việc.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai yêu cầu đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; hoàn thiện tiêu chí KPI sát từng vị trí, không chấm điểm hình thức, cào bằng.

Kịp thời bố trí lại, thay thế theo quy định cán bộ không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, né tránh trách nhiệm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị, chuyên môn khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.