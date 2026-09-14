Đồng Nai nâng cấp, mở rộng các trục giao thông kết nối TP.HCM

Theo ghi nhận, Đồng Nai đang triển khai hàng loạt tuyến đường, cầu mới, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa khu vực đô thị, sân bay, các khu công nghiệp và địa bàn ven sông Đồng Nai. Trong đó, hương lộ 15, hương lộ 6 và cầu Tân Hiền được kỳ vọng hình thành thêm một hướng kết nối với TP.HCM.

Sau khi hương lộ 15 được triển khai mở rộng, nhiều dự án nhà ở được xây dựng dọc tuyến.

Dự án nâng cấp, mở rộng hương lộ 15 được xác định là một trong những công trình quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Tuyến dài gần 7km, điểm đầu kết nối đường tỉnh 768, điểm cuối tại bến phà Bình Ninh qua TP.HCM. Tuyến cũng liên thông hương lộ 7, kết nối cầu Bạch Đằng 2 và khu vực Tân Uyên (TP.HCM).

Ở hướng ngược lại, hương lộ 15 kết nối khu vực trung tâm TP Đồng Nai và các khu công nghiệp, tạo thêm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Dự án đã thi công khoảng một nửa chặng đường, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Ghi nhận tại công trường, nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước và di dời hạ tầng kỹ thuật. Một số đoạn đang tiếp tục thi công mặt đường và các hạng mục hoàn thiện.

Theo thiết kế, hương lộ 15 được chia thành 2 đoạn với tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km2+310 được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h. Trong phạm vi này, cầu cũ tại Km1+475 được phá dỡ, thay thế bằng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Nhiều đoạn Hương lộ 15 đã thảm nhựa, trong khi một số đoạn đang thi công cấp phối đá.

Đoạn 2 từ Km2+310 đến Km6+843 được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV ngoài đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h. Dự án đồng thời đầu tư nền, mặt đường bê tông nhựa nóng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông, cây xanh và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xây dựng.

Theo lãnh đạo địa phương, khi hoàn thành, hương lộ 15 sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển thương mại, công nghiệp và du lịch sinh thái dọc tuyến.

Cùng với hương lộ 15, hương lộ 6 đang được nâng cấp để hình thành trục kết nối về khu vực xây dựng cầu Tân Hiền.

Cuối năm 2025, dự án nâng cấp hương lộ 6 được khởi công, với chiều dài gần 3km, đoạn từ nút giao hương lộ 15 đến vị trí giao với đường Tân Hiền, khu vực bến phà Bà Miêu. Tuyến được đầu tư hoàn chỉnh kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, quy mô 4 làn xe, phần mặt đường dành cho xe chạy rộng 13m.

Việc nâng cấp hương lộ 6 nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến, đồng thời hoàn thiện kết nối với hương lộ 15 và cầu Tân Hiền.

Hương lộ 6 đang được mở rộng.

Theo ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, dự án trước đây được giao Ban QLDA khu vực 9 làm chủ đầu tư, sau đó chuyển giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tiếp tục triển khai.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 10%. Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khoảng 100 trường hợp còn lại trong phạm vi dự án đang được hoàn thiện hồ sơ để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đáng chú ý, quy mô hương lộ 6 đang được nghiên cứu điều chỉnh để đồng bộ với cầu Tân Hiền.

Dự án cầu Tân Hiền bắc qua sông Đồng Nai, kết nối xã Thường Tân (TP.HCM) với phường Tân Triều (TP Đồng Nai), được hai địa phương thống nhất triển khai nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai khu vực.

Cuối tháng 7/2026, UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Công trình có quy mô 6 làn xe, mặt cầu rộng 33,5m; phần cầu dài khoảng 0,56km và đường dẫn dài khoảng 0,58km.

Với quy mô 6 làn xe, cầu Tân Hiền lớn hơn 2 làn so với hương lộ 6 theo phương án hiện nay. Vì vậy, ngành chức năng đang nghiên cứu, tính toán lại quy mô tuyến đường để bảo đảm đồng bộ và đáp ứng lưu lượng phương tiện khi cầu đưa vào khai thác.

Khu vực sẽ xây dựng cầu Tân Hiền nối Đồng Nai - TP.HCM.

Liên quan dự án này, ông Thái Bảo, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai đã đến kiểm tra thực địa và đề nghị các đơn vị liên quan đánh giá lại quy mô đầu tư tuyến đường trong tương quan với cầu Tân Hiền.

Theo ông Đỗ Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Sở đã làm việc với địa phương và thống nhất đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tính toán lại lưu lượng phương tiện trên hương lộ 6. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định quy mô đầu tư phù hợp.

Dự kiến dự án cầu Tân Hiền được phê duyệt trong quý IV/2026 và khởi công xây dựng trong quý II/2027.

Việc hoàn thiện hương lộ 15, nâng cấp hương lộ 6 và đầu tư cầu Tân Hiền được kỳ vọng hình thành thêm một trục giao thông liên hoàn, mở rộng khả năng kết nối giữa Đồng Nai với TP.HCM, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực dọc tuyến.