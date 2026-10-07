Đồng Nai: Nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong kết nối QL51 và khu công nghiệp

Ngày 7/10, theo tin từ UBND TP Đồng Nai, thành phố đang triển khai các nội dung liên quan dự án nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong nối từ QL51 đến Khu công nghiệp Long Đức. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan, phấn đấu sớm khởi công, đầu tư hoàn chỉnh tuyến. Mục đích bảo đảm kết nối QL51 với các khu công nghiệp Long Đức, An Phước trong năm 2027.

Một đoạn đường Lò Gạch - cầu Nước Trong qua Đồng Nai.

Theo quy mô được xác định, tuyến đường sẽ được nâng cấp lên 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, nền đường rộng 45m. Việc mở rộng nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện lớn đang khai thác trên tuyến, đặc biệt là xe container, xe tải vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu cùng phương tiện đưa đón công nhân, chuyên gia và người lao động.

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong hiện là tuyến giao thông huyết mạch để vận tải hàng hóa và đáp ứng nhu cầu lưu thông của nhiều doanh nghiệp, công nhân. Trong đó, Khu công nghiệp Long Đức tập trung nhiều doanh nghiệp FDI và có tỷ lệ lấp đầy cao, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người lao động tăng cao. Trước đó, mặt đường trên tuyến đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, bong tróc. Đặc biệt vào mùa mưa, nước đọng che khuất các vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng mặt đường xuống cấp cũng gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và việc đi lại của công nhân, chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, mỗi ngày có gần 30.000 lượt công nhân, chuyên gia, cán bộ quản lý lưu thông trên tuyến để ra vào Khu công nghiệp Long Đức. Cùng với đó là lượng lớn xe tải, xe container phục vụ vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu.

Áp lực khai thác lớn trong khi nhiều hạng mục hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu khiến tuyến đường thường xuyên phát sinh bất cập. Ban đêm, hệ thống chiếu sáng và thoát nước chưa hoàn thiện gây khó khăn cho việc lưu thông. Khi mưa lớn, một số vị trí xảy ra ngập cục bộ. Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng Đồng Nai và các đơn vị liên quan cũng ghi nhận tuyến đường có nhiều hạng mục xuống cấp. Tuyến hiện rộng khoảng 18m, có dải phân cách giữa nhưng hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, chiếu sáng chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

Bên cạnh đó, hoạt động của các lò gạch và doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức làm gia tăng lượng xe tải, xe container trên tuyến. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và bùn đất kéo ra mặt đường cũng làm phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, Đồng Nai đã nâng cấp tạm tuyến đường để đảm bảo việc đi lại.

Để xử lý tình trạng xuống cấp trước mắt, vào tháng 7/2026, xã an Phước đã triển khai dự án sửa chữa tuyến đường Lò Gạch - cầu Nước Trong với kinh phí 8,3 tỷ đồng. Dự án tập trung xử lý các vị trí hư hỏng, dặm vá, thảm lại mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến. Công trình do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhân Tâm thi công, với chiều dài thực hiện gần 4km.

Việc sửa chữa trước mắt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hàng chục nghìn công nhân, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại Khu công nghiệp Long Đức. Đến tháng 9/2026, dự án đã hoàn tất thi công, cơ bản bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Các hạng mục xử lý mặt đường và hoàn thiện hạ tầng an toàn giao thông góp phần khắc phục những điểm hư hỏng phát sinh trong quá trình khai thác. Tuy nhiên, việc sửa chữa hiện hữu mới là giải pháp trước mắt. Còn về lâu dài vẫn cần dự án nâng cấp mở rộng lớn mà TP Đồng Nai đang nghiên cứu triển khai.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến Lò Gạch - cầu Nước Trong được kỳ vọng tăng năng lực khai thác của tuyến kết nối QL51 với các khu công nghiệp Long Đức, An Phước. Đồng thời, dự án từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa, logistics và nhu cầu đi lại của người lao động trong khu vực.