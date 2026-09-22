Đồng Nai nâng cao năng lực số để phát triển nhanh, bền vững

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo phương châm "cầm tay, chỉ việc".

Trên tinh thần đó, thành phố Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực số đội ngũ cán bộ, người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững.

Kết quả bước đầu

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Mai, đơn vị chọn đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho chị em hội viên trên địa bàn là một trong những nội dung đột phá; qua đó, góp phần phát huy vai trò phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nâng cao từ thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn, gắn với lộ trình chuyển đổi số đặt ra hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Dương, khu phố Gia Ray 2, phường Xuân Lộc chia sẻ: “Thông qua được trang bị các kiến thức về kỹ năng số các lớp tập huấn và báo cáo viên hướng dẫn tận tình theo hướng 'cầm tay, chỉ việc', tôi cũng như nhiều chị em đã có thể sử dụng thành thạo một số phần mềm; từ đó, ứng dụng phục vụ công việc, cuộc sống hằng ngày”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Đồng Nai luôn xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từng bước chuyển từ số hóa sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số trong toàn xã hội. Thành phố triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"; Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 1.774 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 10.348 thành viên tại 95 xã, phường (sau khi sáp nhập ấp/khu phố, dự kiến có khoảng 600 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 3.500 thành viên).

Đặc biệt, công tác phổ cập kỹ năng số cộng đồng đạt bước tiến vượt bậc với 6.284 lớp tập huấn, hội nghị được tổ chức, thu hút hơn 4,1 triệu lượt người tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổ Công nghệ số cộng đồng đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, phủ khắp các khu phố, ấp, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố cũng đã ban hành nghị quyết, quyết định tạo cơ chế thu hút, biệt phái, luân chuyển và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao.

Từ thực tiễn triển khai, thành phố Đồng Nai rút ra một số kinh nghiệm bước đầu là: Chuyển đổi số phải gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu, tránh hình thức, dàn trải; phải triển khai đồng bộ thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực, trong đó dữ liệu là nền tảng, con người là trung tâm, công nghệ là công cụ; kết quả chuyển đổi số phải được đo bằng sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; phải phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

100 ngày cao điểm “Bình dân học vụ số”

Ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị thành phố, từ ngày 17/9 đến ngày 25/12/2026.

Lễ ký kết bàn giao Bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, đây không phải là bắt đầu lại phong trào, mà là giai đoạn tăng tốc để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng học tập, hình thành kỹ năng và thúc đẩy ứng dụng vào công việc. Mục tiêu là 100% cán bộ trong khu vực công thuộc diện tham gia hoàn thành các chuyên đề, nội dung đề ra theo kế hoạch.

Để đợt cao điểm 100 ngày đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả; Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quán triệt, tổ chức thực hiện; học trước, sử dụng trước và làm gương trong ứng dụng kỹ năng số; không khoán trắng cho cán bộ chuyên môn hoặc bộ phận công nghệ thông tin; tổ chức học tập đúng đối tượng, đúng tiến độ, đúng yêu cầu và thực chất; bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện tham gia hoàn thành chương trình; gắn việc học với ứng dụng và cải tiến công việc.

Từng cơ quan, đơn vị phải rà soát những công việc có thể số hóa, những quy trình cần tái cấu trúc và những điểm nghẽn có thể xử lý bằng công nghệ. Việc đánh giá phải dựa trên dữ liệu, mức độ ứng dụng kỹ năng số, kết quả cải tiến quy trình, thời gian xử lý công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, thành phố Đồng Nai xác định chuyển đổi số muốn thành công, trước hết phải chuyển đổi nhận thức, phương thức làm việc và năng lực hành động.

Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng cải cách thể chế, tái cấu trúc quy trình, dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng.

"Chính quyền số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn”, đồng chí Nguyễn Văn Út nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Đồng Nai tổ chức cách đây ít ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của địa phương; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” của thành phố phát triển sâu rộng, thực chất.

Đồng thời, thành phố Đồng Nai sẽ khơi thông các điểm nghẽn, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng; qua đó, góp phần đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.