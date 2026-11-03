Đồng Nai muốn làm khu đô thị hơn 2.250 ha gần sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 2/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước.

Theo nghiên cứu, dự án nằm ở phía tây nam thành phố, thuộc xã An Phước và một phần phường Tam Phước, với tổng diện tích hơn 2.250 ha, trong đó khoảng 259 ha là mặt sông Đồng Nai.

Phía bắc giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phía tây giáp sông Đồng Nai và TP.HCM; phía nam giáp phường Nhơn Trạch.

Với lợi thế vị trí, khu vực có khả năng kết nối các trung tâm kinh tế trong vùng, đồng thời khai thác cảnh quan ven sông để phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là một phần không gian phát triển phía tây đô thị sân bay Long Thành.

Phối cảnh quy hoạch khu đô thị hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng TP Đồng Nai.

Định hướng quy hoạch là hình thành khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu.

Không gian quy hoạch được chia thành 4 khu vực chính. Phía tây phát triển đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông, đồng thời bố trí phần lớn quỹ đất nhà ở cùng các tiện ích đô thị.

Phía đông ưu tiên các chức năng văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu. Phía nam định hướng phát triển đô thị sinh thái, giáo dục và các khu chức năng mật độ thấp.

Phía bắc được nghiên cứu hình thành khu đô thị đại học, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các ngành đào tạo dự kiến gắn với nhu cầu nhân lực của thành phố và khu vực như hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Quy hoạch cũng chú trọng kết nối đồng bộ giữa các khu chức năng thông qua hệ thống giao thông đối ngoại, nội bộ và các đầu mối giao thông công cộng.

Phối cảnh quy hoạch khu đô thị hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng TP Đồng Nai.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chính sách hỗ trợ, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Các kiến nghị của hộ dân trong khu vực quy hoạch cũng được cơ quan chức năng giải đáp.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các sở, ngành rà soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác minh nguồn gốc từng thửa đất bảo đảm công bằng, chính xác và khách quan.

UBND xã An Phước và phường Tam Phước được giao tiếp tục phổ biến quy hoạch đến người dân, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép đón đầu quy hoạch và kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân...