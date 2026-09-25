Đồng Nai: Mưa lũ diễn biến phức tạp, người dân cần cảnh giác

Trước đó, vào chiều tối 22/9 cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở P. Bình Long, TP. Đồng Nai ngập sâu. Khoảng 17 giờ, trên đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện chiếc ôtô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, CAP Bình Long đã khẩn trương báo cáo cấp trên đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an TP. Đồng Nai, các lực lượng Quân sự, Dân phòng, những đơn vị liên quan cùng phương tiện chuyên dụng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn tại khu vực (KV) được xác định có người nghi mất tích. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia rà soát, tìm kiếm dọc các tuyến thoát nước, KV ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh, triển khai liên tục, xuyên đêm, nhưng do mưa lớn và mặt hồ rộng, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế... khiến công tác này gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình CNCH.

Chiều 23/9, các lực lượng chức năng P.Bình Long tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.Đồng Nai sử dụng flycam và các phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân nghi bị nước lũ cuốn mất tích cùng chiếc ôtô tại KV hồ Xa Cát. Quá trình này, lực lượng CNCH phát hiện chiếc điện thoại di động cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 50m. Qua xác minh, phương tiện nghi bị nước cuốn trôi là của chị Trần Thị Bích Liên (46 tuổi, ngụ P. An Lộc, TP. Đồng Nai). Người thân cho biết đã mất liên lạc với chị từ khoảng 5 giờ chiều 22/9.

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân vượt lũ an toàn

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đồng thời phối hợp với người dân địa phương thu thập thêm thông tin phục vụ công tác này.

Đến sáng 24/9, CAP Bình Long cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chị Liên ở hồ Xa Cát, cách nơi ôtô bị cuốn khoảng 300 m.

Công an P. Bình Long khuyến cáo người dân trên địa bàn, thời điểm hiện nay mưa lớn, ngập lụt, không nên di chuyển qua các KV ngập sâu, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết; cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu. Tại một số KV ở Biên Hòa, Bình Long, nước chảy xiết cuốn trôi nhiều xe máy. Do ảnh hưởng thời tiết bất thường, mưa lớn kết hợp triều cường và lượng nước từ thượng nguồn đổ về có thể khiến mực nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập tại các KV ven sông, vùng trũng thấp. Người dân cần chủ động theo dõi tình hình, thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, TS. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về sông tăng nhanh; nếu cùng thời điểm xuất hiện triều cường và hoạt động điều tiết, xả nước từ các hồ chứa thượng nguồn như Trị An, nguy cơ ngập tại KV hạ lưu có thể tăng. Các khu dân cư trũng thấp, tuyến đường ven sông, vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và KV nuôi trồng thủy sản, lồng bè cần đặc biệt lưu ý.

Tổ chức tìm kiếm nạn nhân cùng chiếc ôtô bị nước cuốn trôi tại P. Bình Long, TP. Đồng Nai

Để chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau: kê cao TS, bảo đảm an toàn điện, chủ động di chuyển đồ đạc, thiết bị điện tử, giấy tờ, TS có giá trị lên vị trí an toàn; gia cố nhà cửa, kiểm tra thường xuyên những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa gió, nước dâng. Các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông cần kiểm tra hệ thống neo, dây buộc, gia cố lồng bè; chủ động phương án bảo vệ vật nuôi đồng thời thu hoạch sớm khi cần thiết.

Người dân phải thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ, mực nước sông, triều cường, việc điều tiết, xả nước hồ chứa từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; song song với đó, chủ động chuẩn bị phương án di chuyển người, TS đến nơi an toàn khi có cảnh báo hoặc yêu cầu sơ tán; không đi qua vùng nước ngập sâu, chảy xiết, nơi đã có biển cảnh báo, rào chắn; bảo đảm an toàn cho trẻ em, không để trẻ tự ý ra ngoài, vui chơi, bơi lội tại KV ngập nước, ven sông, ao hồ, kênh rạch hoặc nơi có dòng nước chảy mạnh. Bên cạnh đó, người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và sẵn sàng phương án ứng phó khi tình huống xấu xảy ra. Khi phát hiện KV ngập sâu, sạt lở hoặc tình huống nguy hiểm cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để kịp thời hỗ trợ, xử lý, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và TS.