Đồng Nai: Mưa lớn từ chiều đến tối, người dân bì bõm lội nước về nhà

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường như Đồng Khởi, Bùi Trọng Nghĩa, khu vực ngã ba Trảng Dài, đường Nguyễn Văn A, QL1, đường Nguyễn Ái Quốc, ngã ba Thanh Hóa... bị ngập.

Nước lớn gây ngập đường khiến việc lưu thông khó khăn.

Tại một số đoạn trũng thấp, nước dâng nhanh, tạo thành những dòng chảy mạnh trên mặt đường. Nhiều phương tiện phải đi sát lề đường, nhiều xe chết máy và người dân phải xuống xe dắt bộ qua khu vực ngập. Đã có nhiều người té ngã.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại một số điểm ngập để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Người dân phải chờ đợi hoặc dắt xe qua chỗ ngập.

Một số khu dân cư tại khu vực Long Bình, Trảng Dài và các khu vực lân cận QL1 cũng bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, Đồng Nai cho biết, trên đường từ công ty trở về nhà nước dâng cao và chảy mạnh khiến xe máy chao đảo, có thời điểm chị suýt bị dòng nước cuốn ngã. May mắn giữ được tay lái, chị tiếp tục di chuyển và về nhà an toàn.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chiều 22/9, tại một số xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai có mưa, trong đó nhiều nơi mưa to và tiếp tục kéo dài. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Đồng Xoài 38mm, Minh Lập 46mm, Trảng Bom 43mm và Biên Hòa 55mm.

Người dân dắt bộ xe trên đường Nguyễn Văn A.

Cảnh báo ngập lụt được đưa ra tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp thuộc nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai, trong đó có Long Bình, Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây và các khu vực lân cận.

Thời gian ngập dự báo khoảng 30-60 phút. Riêng các khu vực ven sông, suối nhỏ có thể ngập lâu hơn và sâu hơn do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Độ sâu ngập lớn nhất được cảnh báo khoảng 0,5m, trong khi một số khu vực ven sông, suối nhỏ có thể ngập sâu hơn.

Một số nhà dân cũng bị ngập nặng.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa to vẫn có khả năng tiếp tục tại các khu vực trên và lan sang địa bàn lân cận, tiềm ẩn nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, nơi hệ thống thoát nước chưa đáp ứng hoặc đang thi công, sửa chữa.

Video: Mưa lớn, người dân đi lại khó khăn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở cấp 1. Trước diễn biến mưa lớn, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu, đặc biệt tại những vị trí nước chảy mạnh; chủ động bảo vệ tài sản và phương tiện, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua các khu vực ngập.