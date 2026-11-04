Đồng Nai: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Mưa lớn khiến việc lưu thông của người dân trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình trở nên khó khăn. Ảnh: Nguyễn Cương

Ghi nhận tại khu vực ngã ba Trảng Dài, trên đường Đồng Khởi, nước mưa dâng cao tại một số đoạn khiến các phương tiện di chuyển chậm, phải giảm tốc độ để tránh những vị trí ngập sâu. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện qua khu vực.

Tại đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, nước ngập khiến người dân lưu thông khó khăn. Ảnh: Lê Duy

Tại một số tuyến đường thuộc phường Trảng Dài như Trần Văn Xã, Nguyễn Khuyến, mưa lớn làm nước dâng, gây khó khăn cho người dân trên đường đi làm về. Riêng đường Trần Văn Xã, một bên làn đường đang được thi công nâng nền, khiến việc thoát nước và lưu thông trong thời điểm mưa lớn lại càng thêm khó khăn.

Khu vực ngã ba Trảng Dài trên tuyến đường Đồng Khởi, nước dâng khiến một số phương tiện khó di chuyển. Ảnh: CTV

Trong khi đó, tại đường Bùi Văn Hòa, khu vực chợ K8, nước mưa gây ngập cục bộ một đoạn đường. Do địa hình khu vực có độ dốc, nước tập trung chảy về đoạn thấp nên tình trạng ngập xuất hiện trong thời gian ngắn. Sau khi mưa giảm, nước nhanh chóng rút, việc lưu thông dần trở lại bình thường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo người dân khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, đường ngập cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Khi đi qua khu vực ngập nước, người điều khiển phương tiện cần quan sát mực nước, dòng chảy và tình hình giao thông; không cố tình di chuyển qua đoạn ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có cảnh báo nguy hiểm.