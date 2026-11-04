Đồng Nai mở rộng quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm

Theo ghi nhận của PV, giai đoạn này, TP Đồng Nai đang đồng loạt triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng. Cùng với tiến độ xây dựng hạ tầng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất cũng như xây dựng các khu tái định cư được đẩy mạnh. Mục đích nhằm bảo đảm nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai đồng bộ.

Đồng Nai tăng tốc xây dựng khu tái định cư để phục vụ cư dân bị ảnh hưởng của các dự án.

Ngày 4/11, theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, người dân có đất ở bị thu hồi tại khu vực xã An Phước và phường Tam Phước (Đồng Nai), nơi có nhiều dự án giao thông ngang qua sẽ được xem xét bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt. Hiện thành phố đang triển khai xây dựng 2 khu tái định cư tại phường Tam Phước và phường Phước Tân, với tổng quy mô 2.346 lô đất.

Trong đó, khu tái định cư tại phường Tam Phước có diện tích gần 35ha, quy mô 1.280 lô đất. Đến cuối tháng 10/2026, khối lượng thi công hạ tầng đạt khoảng 54%. Khu tái định cư tại phường Phước Tân, khu vực giáp ranh phường Tam Phước, có diện tích hơn 49ha, quy mô 1.066 lô đất. Đến cuối tháng 10/2026, khối lượng thi công đạt khoảng 30%. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027.

Cả 2 khu tái định cư đều đã được triển khai xây dựng trên thực tế, có mặt bằng và đang thi công hạ tầng đồng bộ.

Theo phương án đầu tư, các khu tái định cư được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm giao thông nội khu, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh. Các công trình hạ tầng xã hội như trường học, công viên, khu vui chơi và nhà văn hóa cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Về chính sách, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được xem xét bố trí tái định cư bằng hình thức giao đất ở hoặc nhà ở.

Trường hợp tiền bồi thường về đất ở thấp hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu, người dân được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch theo quy định. Đối với các hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất bị thu hồi, nếu đáp ứng điều kiện luật định, có thể được xem xét giao thêm đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê nhà ở.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên, quan điểm nhất quán của thành phố là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phải được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Nguyên tắc đặt ra là nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông.

Đồng Nai hiện cũng đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo quy mô đô thị, thành phố cũng đang triển khai các dự án nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên xem xét các trường hợp bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư được mua hoặc thuê nhà ở. Trong đó Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát vừa thông báo tiếp tục mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 140 căn nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối A, thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân. Giá bán căn hộ hơn 19,8 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%.

Khu nhà ở xã hội này cũng ưu tiên cho người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm được mua để an cư.

Cùng với các dự án trên thì hiện nay đối với dự án xây dựng Cầu Cát Lái, theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đơn vị đã đề nghị UBND xã Đại Phước phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành và các địa phương lân cận rà soát quỹ đất, báo cáo cấp có thẩm quyền về nhu cầu tái định cư. Trước đó, trong tháng 9/2026, Ban QLDA đã làm việc với các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành để thống nhất số liệu giải phóng mặt bằng, dự kiến nhu cầu tái định cư phục vụ dự án.

Theo đó, dự án đi qua xã Đại Phước ảnh hưởng khoảng 664 hộ dân và có nhiều hộ dân cần bố trí tái định cư.

Liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông tại Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa làm việc với các đơn vị liên quan để đốc thúc tiến độ.

Theo báo cáo hiện Đồng Nai có các dự án đang được đầu tư, đẩy nhanh triển khai và thi công gồm đường trên cao dọc QL51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường kết nối cầu Mã Đà từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 - TP.HCM; các tuyến đường kết nối cầu Cát Lái, cầu Long Hưng; dự án nâng cấp, mở rộng QL56 và các dự án kết nối với khu vực Bình Dương trước đây… Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường nhân lực, đẩy nhanh thi công các dự án để sớm kết nối đồng bộ nhiều khu vực.