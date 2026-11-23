Huy động nguồn lực cộng đồng, trao điểm tựa an sinh

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống người nghèo, thực hiện tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH TP. Đồng Nai đã phát động chương trình “Tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Đinh Mùi”. Chương trình hướng tới huy động sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ thẻ BHYT, sổ BHXH cho những người chưa có điều kiện tham gia, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các nhóm yếu thế.

Hưởng ứng chương trình, BHXH cơ sở Trị An phối hợp với UBND xã Tân An tổ chức trao tặng 60 thẻ BHYT do các mạnh thường quân hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng thẻ BHYT cho đại diện người dân xã Tân An

Tại buổi trao tặng, ông Lê Tấn Phương, Giám đốc BHXH cơ sở Trị An, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, giúp người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau. Đồng thời, việc vận động tham gia BHXH tự nguyện cũng mở ra cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.

Theo ông Lê Tấn Phương, mỗi tấm thẻ BHYT, mỗi cuốn sổ BHXH được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn, góp phần mang đến một cái Tết vui tươi, ấm áp và an lành.

Thay mặt người dân được nhận thẻ, ông Phạm Văn Út, ở ấp Tân An, xã Tân An, bày tỏ sự cảm ơn đối với các mạnh thường quân, lãnh đạo địa phương và BHXH cơ sở Trị An đã quan tâm, hỗ trợ. Ông cho biết, những tấm thẻ BHYT có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm nỗi lo về chi phí khi không may mắc bệnh. Sau khi thẻ hết hạn, ông sẽ tiếp tục vận động người dân gia hạn để duy trì tham gia liên tục, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Việc trao tặng thẻ BHYT cho người khó khăn không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần hình thành ý thức tham gia bảo hiểm, chủ động bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng. Đặc biệt, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm giúp chính sách an sinh có thêm nguồn lực để tiếp cận những người chưa đủ điều kiện tham gia bằng khả năng tài chính của gia đình.

Chính quyền cơ sở vào cuộc, quyết tâm mở rộng diện bao phủ

Không chỉ huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người yếu thế, nhiều địa phương tại Đồng Nai còn xác định phát triển người tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Tại xã Tân Hưng, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng, dân cư phân bố tại nhiều ấp, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chủ lực như điều, cao su, hồ tiêu và cây ăn trái. Trước thực tế đó, UBND xã Tân Hưng xác định phải đưa công tác phát triển BHYT trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, đoàn thể và địa bàn dân cư. Ngay từ đầu năm, địa phương đã ban hành kế hoạch truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, xây dựng chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Xã Tân Hưng đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% trong năm 2026.

Đáng chú ý, UBND xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT đến từng ấp, gắn trách nhiệm của trưởng ấp, Ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể và cán bộ phụ trách địa bàn. Cách làm này giúp cụ thể hóa mục tiêu bao phủ BHYT, tránh tình trạng triển khai chung chung, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, địa phương phối hợp với BHXH cơ sở rà soát các nhóm đối tượng chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững để có phương án vận động phù hợp. Công tác truyền thông được triển khai thông qua hội nghị, cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể và các đợt tuyên truyền lưu động.

Đặc biệt, cán bộ xã, trưởng ấp và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp xuống địa bàn, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Thay vì chỉ phổ biến chính sách theo hình thức đại trà, lực lượng cơ sở tập trung giải thích cụ thể quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia và ý nghĩa của BHYT đối với từng nhóm dân cư.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn, việc tuyên truyền được chú trọng hơn nhằm giúp người dân hiểu rằng BHYT không chỉ là chính sách hỗ trợ khi ốm đau mà còn là điểm tựa tài chính, giúp giảm nguy cơ rơi vào khó khăn khi phát sinh chi phí khám, chữa bệnh lớn.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cũng được phát huy thông qua việc lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động, phong trào tại địa phương. Qua đó, chính sách BHYT được lan tỏa bằng nhiều kênh gần gũi, tạo sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình.

Với sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của cơ quan BHXH và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, xã Tân Hưng đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% trong năm 2026.

Từ việc trao tặng thẻ BHYT cho người khó khăn tại xã Tân An đến cách làm giao chỉ tiêu cụ thể, bám sát từng nhóm dân cư tại xã Tân Hưng, có thể thấy vai trò của cơ sở ngày càng rõ nét trong lộ trình mở rộng diện bao phủ BHYT. Khi chính quyền chủ động, đoàn thể đồng hành và cộng đồng cùng chung tay, những rào cản về nhận thức, điều kiện kinh tế từng bước được tháo gỡ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.