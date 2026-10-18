Đồng Nai: Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

Một em bé chào đời tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai trong niềm vui của gia đình và sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Ảnh: Hạnh Dung

Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 tháng của năm 2026, thành phố có hơn 30,2 ngàn trẻ được sinh ra (gồm hơn 15,8 ngàn bé trai và hơn 14,4 ngàn bé gái), giảm hơn 2,1 ngàn trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tỷ suất sinh thô xuống mức 9,05‰.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm sinh là do tình trạng kết hôn muộn, áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt, nhà ở, giáo dục và y tế ngày càng tăng… khiến giới trẻ ngại sinh con hoặc sinh ít con, ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô và cơ cấu dân số trong tương lai.

Cùng với xu hướng giảm sinh là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao với 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống (mức cân bằng tự nhiên là từ 104-106 bé trai/100 bé gái).

Thực trạng này xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại trong một bộ phận người dân, cùng với việc phát triển các dịch vụ IVF và thiếu giải pháp ngăn chặn hiệu quả việc cung cấp, lựa chọn giới tính thai nhi.

Để hạn chế những tình trạng trên, ngành y tế đang đẩy mạnh truyền thông khuyến khích các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con, đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con thứ 2 trước 35 tuổi theo quy định. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao giá trị của trẻ em gái, nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức…